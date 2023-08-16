Lavori di riqualificazione stradale rue du Bois Briard a Évry-Courcouronnes (marzo – giugno 2021)
Nell'ambito della costruzione del tram T12, sono in corso lavori ferroviari sul Boulevard Jean Monnet, all'incrocio con Rue du Bois Briard, che ne hanno portato alla chiusura.
Danno luogo a una deviazione temporanea del traffico.
> Che lavoro deve essere fatto?
Vengono effettuate diverse operazioni:
- Lavori strutturali di pavimentazione
- Intervento sulle reti
- Produzione di asfalto
- Posa di binari ferroviari
Il loro obiettivo è quello di sviluppare la rue du Bois Briard, nel suo approccio all'incrocio Delouvrier in previsione della futura circolazione del tram T12.
> Quando si svolgono i lavori?
Questo lavoro si svolgerà dall'8 marzo 2021 al 7 giugno 2021 incluso.
> Che differenza fa?
Da lunedì 8 marzo a lunedì 7 giugno compresi, i lavori comportano la seguente modifica del traffico:
- Chiusura di rue du Bois Briard, tra avenue de l'Amandier, rue Jean Mermoz e incrocio Delouvrier.
Vengono istituiti percorsi di deviazione.