Lavori di innalzamento dei binari alla stazione di Gravigny-Balizy a Longjumeau (settembre 2022)
Nell'ambito del futuro tram-treno T12, saranno eseguiti lavori di innalzamento dei binari nella stazione di Gravigny-Balizy. Richiederanno lo smantellamento dell'incrocio e, di conseguenza, un'interruzione totale del traffico stradale.
- Quando si svolgeranno?
I lavori sono previsti di notte da lunedì 19 settembre a sabato 8 ottobre tranne nei fine settimana (nessun lavoro notturno da sabato a domenica e da domenica a lunedì).
- In cosa consiste il lavoro?
> Rimozione del piano di calpestio (pavimento) dell'incrocio
> Innalzamento dei binari di una decina di centimetri su circa 200 metri per consentire la circolazione del futuro tram-treno
> Operazioni di stabilizzazione dei binari
> Poggia sull'impalcato dell'incrocio
- Quali saranno le conseguenze?
> Traffico stradale interrotto per tutto il periodo
> Traffico pedonale mantenuto attraverso la metropolitana
> Traffico normale della RER C durante il giorno
> Traffico RER C interrotto dalle 22 fino alla fine del servizio (implementazione di autobus sostitutivi)
INCONTRO INFORMATIVO
Il team SNCF del tram-treno T12 presenterà questo lavoro e risponderà a tutte le vostre domande, mercoledì 14 settembre alle 19:00, nel ristorante della scuola elementare di Balizy.