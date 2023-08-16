Lavori di asfaltatura all'incrocio RD445 (agosto 2022)
I lavori per la costruzione del tram T12 stanno procedendo rapidamente.
A Viry-Chatillon, portano a cambiamenti temporanei del traffico all'incrocio RD445.
Qual è il lavoro da fare?
Il tram T12 correrà lungo la A6. Per continuare la sua realizzazione, è necessario un intervento sulle strade.
Ha lo scopo di realizzare l'asfalto finale (pavimentazione stradale) all'incrocio della RD445.
Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno di notte, tra la sera di lunedì 29 agosto e la mattina di venerdì 2 settembre.
Che differenza fa?
Di conseguenza:
- RD445
- la strada di accesso alla RD445 da rue du commandant Barré
- la rampa di accesso alla A6
sarà chiuso al traffico notturno durante la settimana da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre.
Inoltre, la rampa di uscita dalla A6 Parigi-Provincia alla RD445 sarà chiusa ininterrottamente da lunedì 29 agosto alle 14:00 a venerdì 2 settembre alle 14:00.
Vengono istituiti percorsi di deviazione.
La deviazione della rampa di uscita dalla A6 alla RD445 avverrà tramite l'uscita 7.1 Grigny.