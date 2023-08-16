Lavori di inserimento del tram-treno T12 all'incrocio tra Avenue des Sablons e Rue du Dr Roux (ottobre/dicembre 2022)
Pubblicato su
Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno dal 17 ottobre al 5 dicembre 2022.
Qual è il lavoro da fare?
I lavori consistono nel proseguire la posa dei binari del tram-treno T12, nonché lo sviluppo delle strade, l'installazione della piattaforma e la segnalazione.
Quali saranno le conseguenze?
La chiusura temporanea del ponte che attraversa la A6 in Avenue des Sablons e Rue du Dr Roux.
Vengono istituiti percorsi di deviazione.