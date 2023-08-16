Lavori sul ponte Marc Sangnier a Savigny-sur-Orge (marzo – giugno 2021)

La demolizione del ponte Marc Sangnier è in corso nell'ambito della costruzione del tram T12. Hanno portato alla chiusura di Rue Marc Sangnier.

> Che lavoro deve essere fatto?

I lavori mirano a demolire e ricostruire il ponte Marc Sangnier situato tra rue de l'Egalité e rue des Rossays dove passerà il tram T12, al fine di consentire l'installazione della piattaforma.

> Quando si svolgono i lavori?

La demolizione avverrà nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 marzo durante un'interruzione del traffico RER.

La ricostruzione avrà luogo a partire da lunedì 15 marzo per un periodo di tre mesi.

> Che differenza fa?

A partire da mercoledì 10 marzo e per tutta la durata dei lavori, il passaggio sotto il ponte Marc Sangnier è chiuso a pedoni e veicoli.