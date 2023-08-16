Lavori alla stazione di Massy-Palaiseau (gennaio 2022)
Alla stazione RER di Massy Palaiseau, i lavori sul tram T12 continuano a gennaio.
- In cosa consiste il lavoro?
Saranno effettuati due tipi di operazioni:
– Rinnovo di parte del binario (rotaie, traversine e massicciata)
– Impostazioni catenaria (cavi di alimentazione del treno)
- Quando si svolgeranno?
I lavori si svolgeranno notte e giorno da venerdì 21 a mezzanotte a lunedì 24 gennaio alle 5:00.
I lavori preparatori (consegna dei materiali, arrivo delle macchine,...) sono previsti durante la notte da mercoledì 19 gennaio.