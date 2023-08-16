Tra l'11 e il 14 novembre, una nuova cabina di segnalazione computerizzata è stata installata vicino alla futura stazione di Massy-Palaiseau durante un'interruzione temporanea del traffico.

Cos'è una cabina di segnalazione computerizzata?

La cabina di segnalazione computerizzata (PAI) viene utilizzata per controllare gli scambi e il segnalamento ferroviario in un'area, utilizzando un sistema informatico. È controllato da agenti del traffico con sede in una sala operatoria. Il PAI verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza per far funzionare i treni. Controlla a distanza gli scambi e l'apertura e la chiusura dei semafori ferroviari.

Lo sapevate?

Questa cabina di segnalazione non sarà utile solo per la circolazione del tram T12 ma anche per quella dell'intero fascio ferroviario di Massy, vale a dire tutti i binari raggruppati che servono la stazione.

Le cifre chiave dell'operazione