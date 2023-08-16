Una nuova cabina di segnalazione computerizzata
Tra l'11 e il 14 novembre, una nuova cabina di segnalazione computerizzata è stata installata vicino alla futura stazione di Massy-Palaiseau durante un'interruzione temporanea del traffico.
Cos'è una cabina di segnalazione computerizzata?
La cabina di segnalazione computerizzata (PAI) viene utilizzata per controllare gli scambi e il segnalamento ferroviario in un'area, utilizzando un sistema informatico. È controllato da agenti del traffico con sede in una sala operatoria. Il PAI verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza per far funzionare i treni. Controlla a distanza gli scambi e l'apertura e la chiusura dei semafori ferroviari.
Lo sapevate?
Questa cabina di segnalazione non sarà utile solo per la circolazione del tram T12 ma anche per quella dell'intero fascio ferroviario di Massy, vale a dire tutti i binari raggruppati che servono la stazione.
Le cifre chiave dell'operazione
- 4 giorni di lavoro
- Interruzione delle linee RER e merci
- 180 persone mobilitate