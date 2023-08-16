Un collegamento più facile e più accessibile tra la stazione di Épinay-sur-Orge e la stazione RER

Le piattaforme dell'attuale stazione RER di Épinay-sur-Orge sono in fase di trasformazione in preparazione dell'arrivo del tram T12. Infatti, al fine di creare collegamenti più veloci e accessibili, la piattaforma in direzione di Brétigny sarà allungata di un centinaio di metri e la piattaforma opposta (in direzione di Parigi) sarà allargata di alcuni metri. Inoltre, saranno creati due nuovi accessi con ascensore per raggiungere l'hub di interscambio multimodale. per raggiungere il livello della futura stazione del tram T12.

Alla fine, saranno necessari solo 2 minuti per passare dalla piattaforma del tram T12 alla piattaforma RER.

I lavori inizieranno nell'estate del 2022 e dureranno fino alla fine del 2023. Si svolgeranno come segue:

Estate 2022: preparazione del cantiere e installazione di una gru sul Chemin des Tourelles

Fino alla fine del 2022: creazione di accessi nord e sud

Inizio 2023 – Autunno 2023: estensione e allargamento delle piattaforme

Fine 2023 – inizio 2024: finiture e restauro

Scopri la situazione a lungo termine!