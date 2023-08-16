Una stazione aerea a Morsang-sur-Orge

Una nuova fase nella costruzione della futura stazione sopraelevata Parc du Château ha avuto luogo lo scorso novembre.

Il cantiere del tram T12 è entrato in una nuova fase a Morsang-sur-Orge. Dopo la costruzione dei boom a settembre, lungo il Parco del Seminario, gli operai hanno svolto lavori preparatori per la costruzione della struttura che ospiterà la futura stazione Parc du Château sopra la RD77.

I lavori sono iniziati con la segatura della parte esterna del ponte dell'autostrada A6. Si trova sopra la RD77, lungo una porzione non circolata della A6. Per la sicurezza di tutti, questo passaggio sotto il ponte della A6 ha dovuto essere completamente chiuso per tutta la durata degli interventi, pur mantenendo l'accesso per i residenti locali.

Nei prossimi mesi, altri lavori consentiranno l'installazione di dispositivi di sicurezza autostradale (guardrail), una barriera antirumore tra l'autostrada e la stazione e la costruzione della nuova struttura che alla fine ospiterà la stazione del tram T12.

La stazione Parc du Château

Dopo aver costeggiato l'autostrada nel Parco del Seminario, il tram T12 raggiungerà Morsang-sur-Orge. Per accedere alla stazione aerea Parc du Château, installata sopra la RD77, è stata costruita una piattaforma chiamata "boom". I binari del tram T12 saranno gradualmente sollevati fino alla stazione che consentirà agli abitanti della città e agli utenti di utilizzare questa nuova modalità di trasporto.

Scopri in video le fasi di costruzione di una stazione aerea.