Wissous/Lisses : Ripristino delle normali condizioni di traffico sulla A6

A seguito dell'avanzamento dei lavori sul tram T12 lungo la A6, saranno ripristinate le normali condizioni di traffico. Prima di ciò, è necessario un ultimo passaggio di ripristino della strada e della segnaletica alla configurazione originale.

Quando si svolgono i lavori?

I lavori si svolgeranno tra il 25 aprile e il 20 maggio 2022. Al fine di ridurre al minimo l'impatto sul traffico, si svolgeranno 4 sere a settimana, dal lunedì alle 21:30 al venerdì alle 5 del mattino.

Che differenza fa?

Di conseguenza, l'autostrada A6 sarà chiusa in direzione Parigi > provincia sul tratto tra Wissous e Lisses.

Le chiusure avverranno solo di notte tra le 21:30 e le 5 del mattino.

Viene istituita una deviazione tramite la A10 e la N104. In caso di ingresso in autostrada dopo Wissous, gli automobilisti dovranno immettersi sulla N7.