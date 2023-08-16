Focus on: la costruzione delle stazioni tram-treno T12

Attraverso il loro design architettonico, le stazioni contribuiranno all'identità del tram-treno T12.

Sul lato ferroviario, le stazioni RER C esistenti (ad eccezione di Massy-Palaiseau) Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit Vaux saranno trasformate in stazioni del tram:

Il binario è stato sollevato in modo che il predellino e la piattaforma siano alla stessa altezza.

Per la piena accessibilità, saranno installati ascensori.

Il segnalamento ferroviario è in fase di adeguamento

Quindi, saranno installati rifugi, panchine e schermi informativi per i passeggeri.

Nella parte urbana, da Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes, nove stazioni si svolgeranno nel territorio. Saranno progettati in modo tale da offrire ai viaggiatori condizioni ottimali di comfort.

La loro costruzione è già iniziata, con la realizzazione dei nasi di banchina (bordi esterni che si affacciano sulla ferrovia). I lavori civili sono iniziati quest'estate con la posa del rivestimento. L'allestimento delle stazioni e l'installazione dell'arredo urbano inizieranno alla fine del 2022 e proseguiranno all'inizio del 2023.

L'installazione dei sistemi di biglietteria, di assistenza operativa (radio per i conducenti) e di informazione ai passeggeri sarà la fase finale dei lavori.