Focus on: l'alimentazione del tram T12
Pubblicato su
Tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, i pali di alimentazione elettrica sono ora visibili lungo tutto il percorso urbano.
Servono come supporti per la linea aerea di contatto (LAC), cioè per tutti i cavi elettrici che trasportano corrente elettrica.
Per garantire il funzionamento della linea, l'elettricità viene emessa dalle sottostazioni che trasmettono la corrente nei cavi. Per essere alimentato, il tram trae quindi la sua energia dai suoi cavi grazie al pantografo situato sulla parte superiore dei treni.
Lo sapevate?
Le rotaie hanno anche un ruolo importante nel circuito del circuito elettrico: è attraverso di esse che l'energia elettrica viene restituita alle sottostazioni.
Cifre chiave
- Circa 20 km di cavi di alimentazione (LAC)
- Più di 500 pali per cavi di alimentazione
- 20km di rotaie posate
- 4 scambi sui binari