Focus on: il centro di manutenzione urbana
A Évry-Courcouronnes, sono iniziati i lavori di costruzione del centro di manutenzione urbana (CDMU) del tram T12 in rue du Bois de l'Épine nell'omonimo parco commerciale
- Che cos'è?
Il centro di manutenzione urbana è un'apparecchiatura dedicata alla manutenzione e alla manutenzione di tutte le infrastrutture della linea, vale a dire binari, rotaie, segnalamento, linea aerea di contatto, ecc.
Si differenzia dall'officina-garage (costruita a Massy-Palaiseau) che garantirà il garage dei treni e la loro manutenzione e manutenzione.
- Cosa costituisce il CDMU?
L'edificio è composto da due pali:
– un polo dedicato all'amministrazione e alla manutenzione accogliente, uffici, sale riunioni, sale break e guardaroba
– un polo tecnico che riunisce le officine di manutenzione e le varie aree di stoccaggio dei materiali
- Un lavoro di integrazione paesaggistica
Rivestito con un rivestimento metallico e un rivestimento in bricchette che soddisfano i requisiti del Piano Urbanistico Locale della città, promuove la vista dagli uffici degli spazi verdi che lo circondano. Le finestre alte portano anche luce naturale ai laboratori.
