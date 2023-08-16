Zoom sul materiale rotabile del tram T12

25. Questo è il numero di treni che la linea del tram T12 avrà quando sarà messa in servizio.

Fabbricati nello stabilimento Alstom di Valenciennes, questi convogli chiamati "Dualis" hanno alcune peculiarità.

Si tratta infatti di treni "tram-treno" che consentono al tram T12 di circolare sui binari ferroviari tra Massy e Épinay-sur-Orge e sui binari del tram tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Diverse caratteristiche tecniche consentono questo:

Il sistema di alimentazione: i treni sono dotati di una zona di variazione di tensione che consente, quando si cambia tipo di binario , di adattarsi ai diversi livelli di carico elettrico.

, di adattarsi ai diversi livelli di carico elettrico. Lo scartamento: la sua larghezza è adattata alle piattaforme delle stazioni della rete ferroviaria e della rete urbana e la sua lunghezza consente un facile spostamento in città.

Prestazioni: i treni Dualis sono in grado di variare la velocità del traffico sulla rete ferroviaria (37 km/h contro i 25 km/h della rete urbana), riducendo così il tempo totale di percorrenza.

Al di là delle sue caratteristiche tecniche, i treni Dualis sono stati selezionati per il loro livello di servizio e comfort interno. Infatti, questo materiale rotabile, inondato di luce naturale grazie a grandi finestre, sarà dotato di prese USB.

Accessibile a tutti, avrà un pianale ribassato integrale e un riempitore di lacune che consentirà a sedie a rotelle e passeggini di salire a bordo senza ostacoli.

È anche un modo di trasporto ecologico poiché consente una bassa produzione di inquinamento acustico (5 decibel in meno rispetto al livello di rumore del traffico automobilistico) sia all'interno che all'esterno.

Inoltre, il suo arrivo va di pari passo con l'installazione di armadietti per biciclette che incoraggiano l'uso della bicicletta e lo sviluppo di percorsi ciclopedonali che promuovono modalità di viaggio morbide.

Cifre chiave