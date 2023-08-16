Focus sugli edifici dedicati all'esercizio del tram T12

In vari punti lungo il percorso della linea Massy > Évry-Courcouronnes, gli edifici stanno gradualmente emergendo dal terreno.

Si tratta di edifici dedicati all'esercizio della linea, che rientrano in due diverse categorie:

Locali operativi: si tratta di locali in cui i conducenti di tram, autobus e controllori possono venire a prendere il loro servizio e / o pause. C'è in particolare una sala di riposo, servizi igienici o spazi di archiviazione. Alcuni di questi edifici sono anche convertiti in locali tecnici che saranno utili per il traffico tranviario. Come parte del tram T12, sono stati costruiti due locali operativi alle due estremità della rete urbana: uno a Épinay-sur-Orge e l'altro a Évry-Courcouronnes.

Sottostazioni: le sottostazioni forniscono l'energia elettrica necessaria per il traffico tranviario su una determinata sezione. Sono costituiti da diverse apparecchiature elettriche per adattare la tensione tra la rete elettrica alternata ad alta tensione e le apparecchiature di trazione dei tram. La linea del tram T12 avrà tre sottostazioni: una a Morsang-sur-Orge, una a Ris-Orangis e l'ultima a Évry-Courcouronnes.

In questa fase, la sala operativa di Épinay-sur-Orge e le sottostazioni di Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge sono già state costruite. Nel 2022, il loro sviluppo continua.

Scoprili in foto!