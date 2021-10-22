Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon
Il tram T12 a Épinay-sur-Orge
Le stazioni di Petit Vaux e Épinay-sur-Orge
La stazione di Petit Vaux
Gli abitanti del sud di Savigny-sur-Orge e del nord di Épinay-sur-Orge potranno accedere al tram T12 attraverso la stazione Petit Vaux situata in una zona prevalentemente suburbana. Sarà creato un sottopassaggio pedonale. Inoltre, saranno installati due ascensori. Gli accessi esistenti alla stazione non saranno modificati, verrà creato un nuovo accesso sul lato del Sentier de l'Yvette al parcheggio.
La stazione di Épinay-sur-Orge
La stazione di Épinay-sur-Orge si collegherà con la RER C. Il quartiere di Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) sarà collegato alla stazione tramite un passaggio appositamente progettato sotto i binari ferroviari. Nell'ambito del progetto dell'Agenzia nazionale per il rinnovamento urbano, sono state presentate proposte di sviluppo per facilitare l'apertura del quartiere Grand Vaux, promuovere la diversità degli alloggi e valorizzare gli spazi verdi. Questo nuovo collegamento promuoverà un accesso efficiente al nodo dei trasporti di Épinay-sur-Orge.
Le opere emblematiche
Disconnessione dei binari
Situata a Épinay-sur-Orge, questa zona di transizione consente al tram T12 di lasciare i binari della RER (modalità ferrovia) per passare alla modalità tram. Questa disconnessione avverrà prima di attraversare la RD257 all'incrocio con rue de Grand Vaux.
Il passaggio sotto gli attuali binari della RER C
- Fase 1: La struttura del ponte ferroviario è costruita su un diritto di passaggio vicino ai binari ferroviari (lavori della durata di circa un anno).
- Fase 2: è quindi necessario rimuovere la ferrovia, scavare e livellare l'argine per realizzare il passaggio sotto i binari.
- Fase 3: La struttura del ponte ferroviario viene spinta nella sua posizione finale. I binari ferroviari vengono quindi reinstallati. Questa operazione (fasi 2 e 3) si svolge in 72 ore top time!
- Fase 4: Percorsi pedonali e ciclabili vengono quindi costruiti accanto alla piattaforma del tram T12.
Spostamento dei binari RER C
Lungo la rue des Rossays a Savigny-sur-Orge, è necessario spostare (spostare) i binari della RER C. Questo si svolgerà su una lunghezza di circa 450 metri. Lo spazio così creato permetterà di costruire la piattaforma del tram T12.
Il ponte esistente su Rue Marc Sangnier sarà raddoppiato per sostenere il nuovo binario RER C e la piattaforma del tram T12.
A Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon
La stazione Parc du Château
A Morsang-sur-Orge, il tram T12 correrà lungo l'autostrada A6 nel Parco del Seminario. Situata in altezza, la stazione Parc du Château consentirà agli abitanti della città e agli studenti delle scuole Charles-Péguy e Monge di utilizzare questa nuova modalità di trasporto.
Per permettergli di raggiungere la stazione sopraelevata di Morsang-sur-Orge da Épinay-sur-Orge, verrà costruita una struttura chiamata "estacade" per consentire al tram T12 di attraversare l'Orge e la RD77.
Le stazioni Coteaux de l'Orge e Amédée Gordini
A Viry-Chatillon, il tram T12 farà due fermate.
La prima fermata sarà alla stazione Coteaux de l'Orge, che servirà l'omonimo quartiere. Questo quartiere è stato oggetto di una riqualificazione finanziata in parte dall'Agenzia nazionale per il rinnovamento urbano. 1.240 case, strutture e spazi pubblici sono stati riabilitati.
La seconda fermata sarà alla stazione Amédée Gordini, che contribuirà ad aprire Grande-Borne creando un collegamento con la ZAC.