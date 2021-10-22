Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon

Il tram T12 a Épinay-sur-Orge

Le stazioni di Petit Vaux e Épinay-sur-Orge

La stazione di Petit Vaux

Gli abitanti del sud di Savigny-sur-Orge e del nord di Épinay-sur-Orge potranno accedere al tram T12 attraverso la stazione Petit Vaux situata in una zona prevalentemente suburbana. Sarà creato un sottopassaggio pedonale. Inoltre, saranno installati due ascensori. Gli accessi esistenti alla stazione non saranno modificati, verrà creato un nuovo accesso sul lato del Sentier de l'Yvette al parcheggio.

La stazione di Épinay-sur-Orge

La stazione di Épinay-sur-Orge si collegherà con la RER C. Il quartiere di Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) sarà collegato alla stazione tramite un passaggio appositamente progettato sotto i binari ferroviari. Nell'ambito del progetto dell'Agenzia nazionale per il rinnovamento urbano, sono state presentate proposte di sviluppo per facilitare l'apertura del quartiere Grand Vaux, promuovere la diversità degli alloggi e valorizzare gli spazi verdi. Questo nuovo collegamento promuoverà un accesso efficiente al nodo dei trasporti di Épinay-sur-Orge.