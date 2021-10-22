L'approccio ambientale
Il tram-treno T12 fa parte di un territorio con sfide naturali, in particolare come parte dell'attraversamento del Parco del Seminario a Morsang-sur-Orge. Il progetto è stato progettato per rispettare al meglio l'ambiente che attraversa, fornendo al contempo un mezzo di trasporto efficiente. In conformità con la legge sulla protezione della natura, i responsabili del progetto si sono impegnati a:
EVITARE GLI IMPATTI: Il percorso, pur servendo al meglio il territorio, preserva il più possibile la flora, la fauna e gli habitat naturali protetti. Ad esempio, il tram-treno T12 si trova principalmente lungo l'autostrada A6.
RIDURRE GLI IMPATTI: Le misure ambientali limitano gli impatti del progetto sugli habitat naturali. Ad esempio, il taglio degli alberi viene effettuato in autunno e in inverno, al di fuori della stagione riproduttiva degli uccelli. Inoltre, tutto il lavoro è monitorato da un ecologo il cui compito è identificare, prevedere e analizzare l'impatto delle attività umane sull'ambiente.
COMPENSARE GLI IMPATTI: Quando gli impatti sono inevitabili, le azioni di restauro e valorizzazione vengono eseguite come parte del processo di compensazione del progetto. Si possono individuare diversi tipi di misure compensative:
- Misure lungo il percorso per ripristinare la qualità paesaggistica e ambientale dei territori attraversati. Lungo tutto il percorso vengono così ricreati habitat favorevoli alle specie protette (ballerina e martin pescatore). Nel Parco del Seminario, il progetto paesaggistico (piantagioni di alberi, scelta dei materiali, ecc.) è sviluppato in consultazione con la Commissione dipartimentale per la natura, i paesaggi e i siti e il Syndicat de l'Orge (ex Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval).
- Misure per compensare l'impatto sulle specie protette, attuate sul sito del centro ricreativo Port-aux-Cerises a Draveil. Si tratta di creare migliori condizioni di habitat e di riproduzione per le specie animali. Saranno installate due cassette nido per due specie di uccelli, ballerina di ruscello e martin pescatore, nonché un sito di nidificazione per l'installazione di svassi crestati. Queste misure hanno ricevuto parere favorevole dal Consiglio nazionale per la protezione della natura.