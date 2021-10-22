L'approccio ambientale

Il tram-treno T12 fa parte di un territorio con sfide naturali, in particolare come parte dell'attraversamento del Parco del Seminario a Morsang-sur-Orge. Il progetto è stato progettato per rispettare al meglio l'ambiente che attraversa, fornendo al contempo un mezzo di trasporto efficiente. In conformità con la legge sulla protezione della natura, i responsabili del progetto si sono impegnati a:

EVITARE GLI IMPATTI: Il percorso, pur servendo al meglio il territorio, preserva il più possibile la flora, la fauna e gli habitat naturali protetti. Ad esempio, il tram-treno T12 si trova principalmente lungo l'autostrada A6.

RIDURRE GLI IMPATTI: Le misure ambientali limitano gli impatti del progetto sugli habitat naturali. Ad esempio, il taglio degli alberi viene effettuato in autunno e in inverno, al di fuori della stagione riproduttiva degli uccelli. Inoltre, tutto il lavoro è monitorato da un ecologo il cui compito è identificare, prevedere e analizzare l'impatto delle attività umane sull'ambiente.

COMPENSARE GLI IMPATTI: Quando gli impatti sono inevitabili, le azioni di restauro e valorizzazione vengono eseguite come parte del processo di compensazione del progetto. Si possono individuare diversi tipi di misure compensative: