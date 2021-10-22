Finanziamenti e attori

SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte ferroviaria, tra le stazioni di Massy - Palaiseau e Petit Vaux.

SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice di parte dello sviluppo delle stazioni RER C esistenti, dei sistemi operativi e della costruzione dell'officina-garage nei comuni di Massy e Palaiseau. SNCF Réseau è l'autorità appaltante per l'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti tra Massy ed Épinay-sur-Orge (compreso l'adeguamento delle stazioni) e per la costruzione delle nuove stazioni "Massy - Europe" e "Champlan". Inoltre, SNCF Réseau finanzia il 4% del progetto.