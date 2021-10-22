Finanziamenti e attori
Il cast
Finanziatori
Attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020 (CPER) che mobilita 7,6 miliardi di euro, lo Stato contribuisce alla modernizzazione e allo sviluppo delle linee di trasporto nell'Île-de-France per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. In questo contesto, lo Stato e la Regione definiscono le rispettive quote di investimento per la costruzione del tram T12.
Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico.
Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. Poiché la creazione di nuove linee tranviarie fa parte di questo grande programma, la Regione vi dedica ingenti risorse finanziarie. In particolare, la Regione ha sbloccato il progetto del tram T12 investendo 249,8 milioni di euro dal 2016.
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze essenziali di sviluppo del territorio, il Dipartimento dell'Essonne destina 450 milioni di euro a progetti di mobilità per il periodo 2017-2021. Questo investimento contribuisce, in particolare, allo sviluppo di una rete strutturante di trasporto pubblico volta a rafforzare la rete territoriale, a promuovere gli scambi con i principali poli economici e a facilitare l'accesso degli Essonniens alla rete regionale (RER, Grand Paris Express). Rende inoltre la strada una leva importante per migliorare gli spostamenti e contribuisce a sviluppare l'uso di modi alternativi.
I proprietari del progetto
SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte ferroviaria, tra le stazioni di Massy - Palaiseau e Petit Vaux.
SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice di parte dello sviluppo delle stazioni RER C esistenti, dei sistemi operativi e della costruzione dell'officina-garage nei comuni di Massy e Palaiseau. SNCF Réseau è l'autorità appaltante per l'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti tra Massy ed Épinay-sur-Orge (compreso l'adeguamento delle stazioni) e per la costruzione delle nuove stazioni "Massy - Europe" e "Champlan". Inoltre, SNCF Réseau finanzia il 4% del progetto.
In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per soddisfare tutte le forme di mobilità. Ascoltando i residenti dell'Ile-de-France, lavora ogni giorno per migliorare i loro spostamenti quotidiani. Per fare questo, ha intrapreso un ambizioso programma di modernizzazione dei trasporti con budget senza precedenti (nuovi treni e autobus, rafforzamento delle linee di autobus, ecc.). Île-de-France Mobilités investe costantemente per migliorare l'accessibilità nelle stazioni, il che contribuisce a migliorare il comfort di viaggio di tutti i residenti dell'Ile-de-France. Sono inoltre impiegate maggiori risorse per migliorare la sicurezza dei passeggeri (rafforzamento della presenza umana sul terreno, sviluppo della videoprotezione, ecc.). Île-de-France Mobilités pensa anche alla mobilità nel senso più ampio offrendo ai residenti dell'Ile-de-France nuove soluzioni di mobilità per i loro viaggi: park and ride, parcheggi per biciclette con spazi Véligo vicino alle stazioni, sviluppo di spazi di micro-working nelle stazioni, ecc. Île-de-France Mobilités immagina costantemente nuovi servizi per rendere i tuoi viaggi più semplici e fluidi, con una rete di trasporti che cresce ogni giorno.
Île-de-France Mobilités finanzia il 100% del materiale rotabile e l'esercizio del tram T12.