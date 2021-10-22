Le funzioni di questo sito

Sarà costruito su un ex terreno militare, situato nei comuni di Massy e Palaiseau, vicino al capolinea settentrionale. Questo edificio è necessario per tutte le operazioni di manutenzione e pulizia. È anche il garage per i 23 tram-treni T12.

Oltre alla sua funzione di manutenzione, l'officina-garage ospiterà anche il posto di comando, una vera e propria torre di controllo della linea, per garantirne la supervisione e il controllo. Funzionerà 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per garantire la gestione e la regolazione del traffico, l'assistenza alla guida, la sicurezza e l'informazione dei passeggeri, nonché la gestione degli incidenti.

Un edificio rispettoso dell'ambiente

L'officina-garage è stata oggetto di un eco-design volontaristico. Oltre ad essere un edificio HQE© (High Environmental Quality), il paesaggio che verrà realizzato integrerà il sito nel suo ambiente e limiterà il suo impatto visivo nei confronti dei residenti locali. La sua struttura in legno permetterà, dopo alcuni anni di utilizzo, di risparmiare sui consumi elettrici e sul riscaldamento. L'officina e la sala di sicurezza saranno dotate di un tetto verde per migliorare l'isolamento degli edifici e la raccolta dell'acqua piovana. Promuoverà inoltre la diffusione delle specie vegetali, al di là dell'area riservata, e lo sviluppo della biodiversità intorno al sito.