Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin
Il tram T12 per Massy e Champlan
Le stazioni Massy - Palaiseau, Massy Europe e Champlan
La stazione Massy – Palaiseau
Il tram T12 partirà dalla stazione di Massy – Palaiseau dove si collegherà con le linee RER B e C e il TGV. Passerà attraverso il cuore del nuovo quartiere urbano Massy-Atlantis, che comprende uffici, abitazioni, negozi e attrezzature su un'area di 100 ettari. In definitiva, questo distretto ospiterà 10.000 persone e creerà 10.000 nuovi posti di lavoro.
La stazione di Massy Europe
Vicino a questo nuovo quartiere si sta sviluppando un altro progetto urbano per ospitare PMI e PMI e trasferire attività industriali precedentemente stabilite a Massy. Questo è il parco commerciale Bonde realizzato da Paris Sud Aménagement.
Nell'ambito di questi sviluppi urbani e del tram T12 (tram T12 cofinanziamento e città di Massy), viene eseguita un'opera sotto i binari ferroviari in rue Migaux. Questo sottopassaggio sarà dotato di due corsie stradali e di un marciapiede pedonale. Collegherà il quartiere Massy-Atlantis e il suo centro commerciale a Massy-Europe.
Stazione di Champlan
I residenti di Champlan potranno prendere il tram T12 dalla nuova stazione di Champlan. Questo
sarà situato accanto a un distretto economico orientato verso il settore dell'eco-costruzione. Questo progetto di quartiere è sostenuto dall'Agenzia regionale per la biodiversità e dall'Istituto della regione parigina (IAU IDF).
Le opere emblematiche
Adeguamento dei binari a Massy – Palaiseau
L'inserimento del progetto nella stazione Massy – Palaiseau (capolinea della linea) dovrebbe consentire al tram T12 di circolare su binari indipendenti. Ciò consentirà al tram di ribaltarsi facilmente e accedere all'officina-garage. Ciò faciliterà anche l'intermodalità con gli altri modi di trasporto presenti nella stazione di Massy – Palaiseau (RER C, RER B, TGV, ecc.).
L'officina-garage, dove verranno effettuati il deposito e la manutenzione dei treni, sarà situata vicino alla stazione a cavallo tra le città di Massy e Palaiseau.
A Longjumeau, Chilly-Mazarin e Gravigny-Belizy
Stazioni di Longjumeau e Chilly-Mazarin
Queste due stazioni serviranno il parco commerciale Vigne aux Loups, che sarà trasformato in un parco commerciale per rendere competitivo questo settore e accogliere nuove imprese. Questo programma di riqualificazione si è concentrato sulla qualità del paesaggio e sui collegamenti morbidi, in particolare con le stazioni del tram T12.
La stazione Gravigny – Balizy
Il tram T12 si fermerà quindi nei quartieri di Gravigny e Balizy per consentire ai residenti di raggiungere uno dei due terminal.