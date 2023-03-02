Centro città
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
I lavori preparatori che si svolgeranno nel centro della città di Poissy avranno conseguenze sul traffico automobilistico:
- L'accesso a Rue de la Bruyère sarà riservato ai residenti locali.
- Tra Avenue Maréchal Foch e Boulevard Devaux, Boulevard Gambetta sarà a senso unico.
Quando possibile, si raccomanda quindi di evitare l'area durante il periodo di lavoro.
Tutti i negozi rimangono accessibili durante il periodo di costruzione.
Sono previste diverse operazioni:
- I lavori eseguiti dalla SNCF si svolgeranno tra dicembre 2024 e gennaio 2025 in Avenue Fernand Lefebvre.
- Un'area di stoccaggio SNCF sarà situata tra Rue de la Bruyère e Avenue Fernand Lefebvre a partire da gennaio 2025.
- Una base SNCF sarà situata presso l'ex stazione della Grande Ceinture tra gennaio 2025 e aprile 2028.
- Lungo Boulevard Gambetta, nel tratto da Avenue Maréchal Foch a Boulevard Devaux, le restituzioni lungo il fiume avranno luogo da febbraio a maggio 2025.
- Altre restituzioni residenti saranno effettuate a Rue de la Bruyère e Avenue de Versailles nel febbraio 2025, nonché su Boulevard Gambetta tra Boulevard Devaux e Boulevard de la Paix e Boulevard de l'Europe tra aprile e giugno 2025.