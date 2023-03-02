Poissy / centro città
Questi piani si basano sui dati disponibili al 30 aprile 2025. Le date e i diritti di passaggio dei cantieri possono essere soggetti a modifiche in caso di pericolo al di fuori del controllo dei proprietari dei progetti e delle imprese di costruzione.
Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère
- - I lavori di concessione CUGPSEO si svolgono all'incrocio tra Avenue du Maréchal Foch e Avenue de Versailles, fino all'inizio di maggio 2025.
- - La piazza Erard Prieur diventa una base vitale per il lavoro del CUGPSEO e poi un'area di stoccaggio Île-de-France Mobilités fino ad aprile 2026.
- - Un'altra area di stoccaggio e lavori SNCF si trova anche nell'ex Grande Ceinture vicino all'incrocio tra rue de La Bruyère e avenue Fernand Lefebvre fino alla metà del 2027.
- - Una base abitativa è allestita dalla SNCF presso l'ex stazione della Grande Ceinture fino all'aprile 2028.
- - All'incrocio tra Avenue du Maréchal Foch e Boulevard de Pirmasens, il CUGPSEO sta eseguendo lavori da metà maggio a fine maggio 2025.
- - Il ponte ferroviario su Fernand Lefebvre Avenue viene rimosso tra metà maggio e inizio giugno 2025.
- - SNCF sta anche eseguendo lavori in piazza Jean Moulin dall'inizio di giugno all'agosto 2025.
Questo lavoro ha un impatto puntuale sul traffico:
- - Un'alternanza del traffico automobilistico è organizzata all'altezza dell'Avenue du Maréchal Foch a metà maggio 2025.
- - L'Avenue de Versailles è a senso unico a metà maggio 2025.
- - Il Boulevard de Pirmasens è a senso unico da metà maggio a metà giugno 2025.
- - Fernand Lefebvre Avenue è chiusa al traffico sul ponte ferroviario dal 29 maggio al 1° giugno 2025.
- - Rue de La Bruyère è chiusa al traffico, ad eccezione dei residenti, per tutta la durata dei lavori.
Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe
- - Tre edifici sono demoliti su Boulevard Gambetta, tra Avenue Maréchal Foch e Boulevard Devaux, fino a metà giugno 2025.
- - Fino alla fine di giugno 2025, le operazioni sul lungomare si svolgono su Boulevard Gambetta, tra Avenue Maréchal Foch e Rue Charles Maréchal. In questa stessa area, il lavoro del CUGPSEO si svolge da fine giugno a metà agosto 2025.
- - Altre operazioni lungo il fiume si svolgeranno su Boulevard Gambetta, tra Rue Charles Maréchal e Boulevard Devaux, fino alla fine di luglio 2025.
- - I lavori di concessione si stanno svolgendo su Boulevard Gambetta, tra Rue Charles Maréchal e Boulevard Devaux, eseguiti da Orange dall'inizio di maggio all'inizio di giugno 2025.
- - Altri lavori di concessione sono in corso sul Boulevard de l'Europe da metà maggio a inizio giugno 2025.
- - Il CUGPSEO sta anche eseguendo lavori dall'inizio di giugno alla fine di luglio 2025 tra Boulevard de la Paix e Place de l'Europe.
- - Sul Boulevard de l'Europe, le operazioni sul lungomare si svolgeranno nel giugno 2025.
- - Le operazioni sul lungomare si svolgono poi su Boulevard Gambetta, tra Avenue Maréchal Foch e Rue Charles Maréchal, da giugno a fine 2025.
- - Le operazioni sul lungomare continuano poi, sempre su Boulevard Gambetta, all'incrocio con Rue Charles Maréchal, da metà giugno a fine luglio 2025.