Centro città
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
I lavori di concessione che si terranno nel centro della città di Poissy avranno conseguenze sul traffico automobilistico:
- L'accesso a Rue de la Bruyère sarà riservato ai residenti locali.
- Tra Rue Charles Maréchal e Boulevard Devaux, Boulevard Gambetta sarà a senso unico fino a febbraio 2025.
Quando possibile, si raccomanda quindi di evitare l'area durante il periodo di lavoro.
Tutti i negozi rimangono accessibili durante il periodo di costruzione.
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) realizzerà gran parte dei prossimi lavori di concessione alla fine del 2024 e nella prima metà del 2025. L'intervento di GPSEO consiste nella deviazione delle reti idriche esistenti per consentire la costruzione del prolungamento del tram T13.
In particolare, questo lavoro:
- Ammodernamento della rete dell'acqua potabile, riducendo il rischio di perdite I vecchi tubi in ghisa grigia, un materiale fragile che oggi non viene più utilizzato, saranno sostituiti.
- Sarà effettuata la separazione parziale delle reti fognarie, al fine di ridurre i volumi di acqua limpida trasportati all'impianto di trattamento e ridurre il rischio di scarico nell'ambiente naturale in caso di pioggia.
Diverse operazioni sono previste su Boulevard Gambetta e Avenue de Versailles:
- Tra il Boulevard de la Paix e Place de l'Europe, lato dispari: da ottobre a fine novembre 2024
- Tra Charles Maréchal Street e Devaux Boulevard, lato dispari: da novembre 2024 a metà febbraio 2025
- Tra Boulevard Devaux e Boulevard de la Paix, lato dispari: da metà novembre a fine dicembre 2024
- Tra Avenue du Maréchal Foch e Rue Charles Maréchal, lato dispari: da inizio dicembre 2024 a inizio marzo 2025
- Tra Boulevard de la Paix e Place de l'Europe, lato pari: da gennaio a inizio marzo 2025
- Tra Boulevard Devaux e Boulevard de la Paix, lato pari: nel marzo 2025
- Tra Avenue du Maréchal Foch e Rue Charles Maréchal, lato pari: da aprile a maggio 2025
- Tra Charles Maréchal Street e Devaux Boulevard, lato pari: da aprile a metà giugno 2025
Anche altre aree del centro città sono interessate dal lavoro di GPSEO:
- Rue de la Bruyère e parte di Avenue Fernand Lefebvre, sotto il ponte ferroviario: da ottobre a metà novembre 2024
- Sul boulevard de Pirmasens e l'impasse Erard Prieur: da gennaio a metà febbraio 2025 / Nota anche: un'area di stoccaggio è stata installata in piazza Erard Prieur da settembre 2024
- Boulevard de l'Europe, appena usciti dalla rotonda di Place de l'Europe: da metà gennaio a inizio aprile 2025
- Avenue de Versailles, tra la Petite Ceinture e l'Avenue du Maréchal Foch, lato dispari: da metà febbraio a inizio aprile 2025
Orange si occuperà anche di alcuni lavori per deviare le reti di telecomunicazione.
Per Orange:
- All'incrocio tra Boulevard de Pirmasens e Avenue de Versailles: da settembre e fino all'inizio di novembre 2024
- Boulevard Gambetta, tra rue Charles Maréchal e boulevard Devaux, lato dispari: da fine febbraio a fine marzo 2025