Compensazioni forestali legate a specie protette
Il processo di compensazione per tutti gli impatti del progetto sulle specie protette (uccelli, ricci, pipistrelli, ecc.) è sostenuto da Île-de-France Mobilités. Si sviluppa principalmente su quattro siti:
- l'Île de Devant a Conflans-Sainte-Honorine, su 17,77 ettari, che è un progetto complementare e distinto dal progetto della città di Conflans-Ste-Honorine;
- il "Lisière Saint-Jean" ad Achères nelle immediate vicinanze della "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" su 2,28 ha;
- il "Bois des Alluets" a Orgeval, su 22,28 ha;
- una sezione di 3,7 ettari della Grande Ceinture nel comune di Poissy, che non appartiene più alla rete ferroviaria nazionale dopo una procedura di disattivazione e chiusura della linea completata nel 2024.
Unhandled variation: default
Misura di accompagnamento complementare
Île-de-France Mobilités finanzierà anche la realizzazione di isole di senescenza nella foresta di Saint-Germain, che saranno implementate dalla NFB. Un'isola di senescenza è una parte di foresta sottratta allo sfruttamento selvicolturale: gli alberi si sviluppano, invecchiano e alla fine cadono naturalmente, diventando così ambienti favorevoli alla fauna e alla flora.