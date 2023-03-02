La consultazione complementare del 2016

Al termine della prima consultazione nel 2013 e dell'inchiesta pubblica unica nel 2014, i proprietari del progetto hanno studiato un nuovo percorso per soddisfare al meglio le esigenze degli abitanti e consentire al maggior numero possibile di persone di beneficiare della tramvia.

È stato studiato un nuovo percorso per l'estensione del tram T13 attraverso il centro di Poissy per servire la stazione RER di Poissy. Questo emendamento ha portato all'organizzazione di una nuova consultazione e di una nuova inchiesta pubblica.

La nuova consultazione sul progetto modificato si è svolta dal 7 marzo all'8 aprile 2016 e ha portato alla raccolta di 862 pareri. Le osservazioni si sono concentrate su:

L'inserimento del tracciato urbano: limitare l'inquinamento acustico e visivo, posizionare correttamente le stazioni;

Impatti del territorio: quantificare e ottimizzare i diritti di passaggio necessari per il progetto, in particolare a Boulevard Gambetta e Rue Adrienne Bolland, e mantenere una consultazione continua con i residenti locali;

Migliorare il servizio al Technoparc di Poissy e al settore della quercia decidua di Achères;

La buona articolazione dell'estensione del tram T13 con la riqualificazione della stazione di Poissy e le modalità di trasporto esistenti e future;

La continuità delle piste ciclabili e la conservazione dei percorsi pedonali;

Informazione regolare del pubblico sullo stato di avanzamento del progetto.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione complementare dal 7 marzo all'8 aprile 2016