La consultazione continua del 2017

Al termine della consultazione complementare del 2016, Île-de-France Mobilités si è impegnata a continuare il progetto di estensione del tram T13 soddisfacendo le aspettative espresse dai partecipanti. Si sono tenuti una cinquantina di incontri con le comunità interessate, i servizi statali e le associazioni e sono stati effettuati ulteriori studi sui quartieri di Saint-Exupéry e Gambetta. I risultati sono stati presentati in due incontri pubblici tenutisi a Poissy a gennaio e luglio 2017, ciascuno dei quali ha riunito un centinaio di residenti.

Le consultazioni del 2016 e del 2017 hanno contribuito allo sviluppo dello schema di principio complementare e del fascicolo di indagine pubblica supplementare necessari per presentare il progetto perfezionato al parere pubblico.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione in corso del 2017.