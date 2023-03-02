La consultazione preliminare del 2013

Una prima consultazione è stata organizzata dal 15 aprile al 17 maggio 2013 in vista dell'inchiesta pubblica unica sul prolungamento del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères. Ha presentato il percorso nella sua versione iniziale, lunga 9,7 km: il tram T13 ha poi preso i binari della Grande Ceinture di Saint-Germain-en-Laye fino al suo ingresso ad Achères, con una stazione presso l'ex stazione Poissy Grande Ceinture. La seconda stazione, il capolinea, si trovava vicino alla stazione RER Achères-Ville. Una terza stazione era prevista a più lungo termine nel settore della quercia decidua di Achères, subordinatamente alla messa in servizio della nuova linea Parigi Normandia e alla creazione di una stazione RER E estesa a ovest.

Nel corso della consultazione preliminare sono stati raccolti 564 pareri. Le principali osservazioni sollevate riguardavano:

La ristrutturazione della rete di autobus in connessione con il prolungamento del tram T13, per un servizio complementare ed efficiente al territorio;

Limitare gli impatti sulle aree naturali: garantire la qualità delle misure compensative e l'ambiente di vita lungo il percorso;

L'ottimizzazione del programma di progetto dopo la dichiarazione di pubblica utilità;

Informazione regolare del pubblico sulla concezione e l'attuazione del progetto.

La consultazione preliminare ha permesso di elaborare il piano di principio per l'estensione del tram T13 e il fascicolo dell'inchiesta pubblica.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione dal 15 aprile al 17 maggio 2013.