L'approccio ambientale
Gli sviluppi previsti nell'ambito della riqualificazione urbana che accompagna l'estensione del tram T13 consentiranno di soddisfare le nuove esigenze ambientali e l'evoluzione dei comportamenti di mobilità.
Un approccio ambientale proattivo
Quando Île-de-France Mobilités progetta un progetto di sviluppo, gli impatti sull'ambiente (fauna, flora, acqua, suolo, patrimonio storico, ecc.) vengono valutati con precisione. Il progetto è quindi progettato per evitare o minimizzare i suoi effetti. Vengono inoltre messe in atto misure per compensare gli impatti che non possono essere evitati o ridotti.
Evitare
Nell'ambito del progetto sono state adottate misure di prevenzione. In particolare, diverse infrastrutture esistenti vengono riutilizzate (strade, aree dismesse, ex grande cintura ferroviaria, ecc.) per evitare determinati impatti sugli ambienti naturali.
Riduci
Per ridurre gli impatti che non potevano essere evitati, il progetto prevede:
- la costruzione di due passaggi che consentano alla grande fauna di attraversare la strada nella foresta;
- incoraggiare gli spostamenti a piedi e in bicicletta attraverso un'intermodalità facilitata (strutture pedonali e ciclabili, creazione di parcheggi per biciclette vicino alle stazioni, ecc.);
- l'inverdimento degli edifici agricoli;
- la piantumazione di molti alberi e la rivegetazione dei bordi della linea per combattere le isole di calore urbane;
- gestione razionale delle acque di dilavamento e di tutti gli spazi verdi;
- Un cantiere eco-responsabile (gestione dei rifiuti e delle acque del sito, riutilizzo dei materiali, ecc.).
Compensazione
Quando non esiste una soluzione per evitare o ridurre gli impatti ambientali, Île-de-France Mobilités cerca il risarcimento più appropriato possibile per gli impatti.
Lavori consentiti da autorizzazione ambientale
A seguito dell'inchiesta pubblica ambientale condotta nell'estate del 2024 e della relazione della commissione d'inchiesta, l'autorizzazione ambientale è stata concessa il 27 novembre 2024.