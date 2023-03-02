Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Il calendario

Gli studi di progetto sono stati convalidati e i lavori preparatori sono iniziati alla fine del 2024. Parallelamente, dall'estate del 2021, i concessionari di rete stanno deviando le reti presenti sotto i futuri binari del tram.

Calendario del progetto di estensione del tram T13

2014: Indagine di pubblica utilità

2014 - 2018: Studi di varianti del percorso di Poissy, inchiesta pubblica complementare e dichiarazione di pubblica utilità

2019 - 2024: Studi preliminari di progetto, studi di progetto e acquisizioni di terreni

2021 - 2025: Lavori in concessione

2024 - 2025: lavori preparatori

2025 - 2027: Opere infrastrutturali

2028: Test e corsa a secco prima della messa in servizio

Studi preliminari di progettazione e di progetto

2019 > 2024

L'obiettivo di questi studi di progettazione era quello di dettagliare l'infrastruttura da costruire e di specificare l'inserimento dell'estensione del tram T13 nel suo ambiente, nell'ambito dell'approccio Evitare, Ridurre, Compensare (ERC).

I loro obiettivi erano di:

  • Avere una conoscenza dettagliata della geometria e del rilievo del terreno.
  • Conoscere la qualità dei suoli: la loro natura, la loro resistenza, il loro possibile inquinamento...
  • Verificare le condizioni e la solidità delle strutture esistenti: ponti, muri di sostegno, ecc.
  • Localizzare con precisione le reti di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni situate sul percorso del prolungamento del tram T13 fino ad Achères.
  • Valutare le questioni ecologiche e le possibili misure di protezione da attuare, aggiornando l'inventario ecologico effettuato nel 2016 che elenca le specie di fauna e flora nonché gli habitat naturali presenti sul perimetro del progetto.

Questo lavoro approfondisce e integra gli studi preliminari effettuati tra il 2015 e il 2017, che sono stati utilizzati per sviluppare lo schema e il fascicolo dell'indagine complementare di pubblica utilità del 2018.

Nel 2023 sono state apportate modifiche al progetto per ottimizzare il percorso.

Per quanto riguarda gli studi di progetto, sono serviti come base per la stesura di bandi di gara lanciati con le imprese per l'aggiudicazione di appalti di lavori per la costruzione del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères.

Lavori di concessione

Metà 2021 > 2025

I primi lavori per l'estensione del tram T13 sono opere di concessione. Consistono nello spostamento ma anche nel miglioramento delle reti di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni che si trovano sotto la piattaforma del tram. L'obiettivo è quello di consentire la costruzione del prolungamento della tramvia senza danneggiare le reti esistenti. Queste operazioni sono talvolta un'opportunità per modernizzare le reti.

Scopri di più sul lavoro

Lavori preparatori: adeguamento del terreno per l'inserimento della tramvia

Fine 2024 > inizio 2026

Eseguiti parallelamente ai lavori di concessione, i lavori preparatori si svolgono prima dei lavori infrastrutturali. Mirano a preparare il terreno per la costruzione della linea perché è necessario liberare lo spazio, adattarlo o metterlo in sicurezza. Questo lavoro può includere la pulizia delle sterpaglie, le restituzioni ripariali, la rimozione di vecchie infrastrutture, ecc. Concretamente, queste sono tutte le operazioni necessarie per l'effettiva costruzione delle attrezzature che consentiranno la circolazione della tramvia.

Opere infrastrutturali: costruzione di impianti tranviari

2025 > 2027

Le opere infrastrutturali sono le opere finali, quelle che consistono nella costruzione di tutti gli elementi necessari alla circolazione della tramvia. È quindi necessario installare la piattaforma, le rotaie ma anche il segnalamento ferroviario e costruire le stazioni. Vengono inoltre eseguiti miglioramenti "facciata a facciata". Al termine di queste operazioni, vengono effettuate fasi di test e "corsa in bianco" prima della messa in servizio della tramvia.

Scopri di più sui lavori in corso