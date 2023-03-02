Il calendario

Studi preliminari di progettazione e di progetto
2019 > 2024
L'obiettivo di questi studi di progettazione era quello di dettagliare l'infrastruttura da costruire e di specificare l'inserimento dell'estensione del tram T13 nel suo ambiente, nell'ambito dell'approccio Evitare, Ridurre, Compensare (ERC).
I loro obiettivi erano di:
- Avere una conoscenza dettagliata della geometria e del rilievo del terreno.
- Conoscere la qualità dei suoli: la loro natura, la loro resistenza, il loro possibile inquinamento...
- Verificare le condizioni e la solidità delle strutture esistenti: ponti, muri di sostegno, ecc.
- Localizzare con precisione le reti di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni situate sul percorso del prolungamento del tram T13 fino ad Achères.
- Valutare le questioni ecologiche e le possibili misure di protezione da attuare, aggiornando l'inventario ecologico effettuato nel 2016 che elenca le specie di fauna e flora nonché gli habitat naturali presenti sul perimetro del progetto.
Questo lavoro approfondisce e integra gli studi preliminari effettuati tra il 2015 e il 2017, che sono stati utilizzati per sviluppare lo schema e il fascicolo dell'indagine complementare di pubblica utilità del 2018.
Nel 2023 sono state apportate modifiche al progetto per ottimizzare il percorso.
Per quanto riguarda gli studi di progetto, sono serviti come base per la stesura di bandi di gara lanciati con le imprese per l'aggiudicazione di appalti di lavori per la costruzione del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères.