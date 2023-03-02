Il calendario

Lavori preparatori: adeguamento del terreno per l'inserimento della tramvia

Fine 2024 > inizio 2026

Eseguiti parallelamente ai lavori di concessione, i lavori preparatori si svolgono prima dei lavori infrastrutturali. Mirano a preparare il terreno per la costruzione della linea perché è necessario liberare lo spazio, adattarlo o metterlo in sicurezza. Questo lavoro può includere la pulizia delle sterpaglie, le restituzioni ripariali, la rimozione di vecchie infrastrutture, ecc. Concretamente, queste sono tutte le operazioni necessarie per l'effettiva costruzione delle attrezzature che consentiranno la circolazione della tramvia.

Opere infrastrutturali: costruzione di impianti tranviari

2025 > 2027

Le opere infrastrutturali sono le opere finali, quelle che consistono nella costruzione di tutti gli elementi necessari alla circolazione della tramvia. È quindi necessario installare la piattaforma, le rotaie ma anche il segnalamento ferroviario e costruire le stazioni. Vengono inoltre eseguiti miglioramenti "facciata a facciata". Al termine di queste operazioni, vengono effettuate fasi di test e "corsa in bianco" prima della messa in servizio della tramvia.