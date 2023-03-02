Compensazioni forestali legate a specie protette
Il progetto è stato progettato integrando l'approccio evitare-ridurre-compensare ai sensi del Codice dell'Ambiente. In primo luogo, si tratta di evitare il più possibile gli impatti: limitazione dei diritti di passaggio mediante il riutilizzo della grande cintura, installazione di segnaletica durante la fase di costruzione, ecc.
Se gli impatti non possono essere evitati, si tratta allora di ridurli: creazione di passaggi con grande fauna nella foresta, illuminazione adattata, piano di gestione differenziato degli habitat, installazione di alloggi per l'avifauna ...
Infine, quando gli impatti non possono essere né evitati né ridotti, devono essere compensati: Île-de-France Mobilités ha definito un programma di compensazione per il biglietto delle specie protette, che consiste nella ricreazione di ambienti favorevoli per le specie protette colpite dal progetto.
Il processo di compensazione per tutti gli impatti del progetto sulle specie protette (uccelli, ricci, pipistrelli, ecc.) è sostenuto da Île-de-France Mobilités. Si sviluppa principalmente su quattro siti:
- l'Île de Devant a Conflans-Sainte-Honorine, su 17,77 ettari, che è un progetto complementare e distinto dal progetto della città di Conflans-Ste-Honorine;
- il "Lisière Saint-Jean" ad Achères nelle immediate vicinanze della "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" su 2,28 ha;
- il "Bois des Alluets" a Orgeval, su 22,28 ha;
- una sezione di 3,7 ettari della Grande Ceinture nel comune di Poissy, che non appartiene più alla rete ferroviaria nazionale dopo una procedura di disattivazione e chiusura della linea completata nel 2024.
Misura di accompagnamento complementare
Île-de-France Mobilités finanzierà anche la realizzazione di isole di senescenza nella foresta di Saint-Germain, che saranno implementate dalla NFB. Un'isola di senescenza è una parte di foresta sottratta allo sfruttamento selvicolturale: gli alberi si sviluppano, invecchiano e alla fine cadono naturalmente, affrontando così ambienti favorevoli alla fauna e alla flora.