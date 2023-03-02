Compensazioni forestali legate a specie protette

Misura di accompagnamento complementare

Île-de-France Mobilités finanzierà anche la realizzazione di isole di senescenza nella foresta di Saint-Germain, che saranno implementate dalla NFB. Un'isola di senescenza è una parte di foresta sottratta allo sfruttamento selvicolturale: gli alberi si sviluppano, invecchiano e alla fine cadono naturalmente, affrontando così ambienti favorevoli alla fauna e alla flora.