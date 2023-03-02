Compensazione forestale legata al disboscamento

I termini e le condizioni per la compensazione biglietto il disboscamento sono definiti nell'ordinanza di autorizzazione ambientale. La superficie da compensare è calcolata sulla base di un moltiplicatore di 4,6. La superficie da compensare è quindi di 65,8789 ha (ossia 14,3215 ha X 4,6). Le compensazioni possono assumere la forma di nuove imboschimenti, ma anche di lavori di miglioramento selvicolturale.