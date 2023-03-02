Compensazione forestale legata al disboscamento
I termini e le condizioni per la compensazione biglietto il disboscamento sono definiti nell'ordinanza di autorizzazione ambientale. La superficie da compensare è calcolata sulla base di un moltiplicatore di 4,6. La superficie da compensare è quindi di 65,8789 ha (ossia 14,3215 ha X 4,6). Le compensazioni possono assumere la forma di nuove imboschimenti, ma anche di lavori di miglioramento selvicolturale.
- Nuovo rimboschimento: Île-de-France Mobilités prevede compensazioni sotto forma di nuovi rimboschimenti per una superficie totale di 14,9670 ettari, vale a dire 13,3970 ettari nel comune di Conflans-Sainte-Honorine (Ile d'en Haut) e 1,57 ettari nell'ex grande cintura ferroviaria nel cuore del massiccio forestale di Saint Germain. Questi rimboschimenti devono essere effettuati entro un massimo di 5 anni dalla messa in servizio del T13.
- Lavori di miglioramento selvicolturale: il progetto finanzia vaste aree (50,92 ha) di lavori di miglioramento selvicolturale nella foresta di Saint-Germain-en-Laye, per i quali il periodo di attuazione è stato fissato a 20 anni. I lavori di miglioramento selvicolturale saranno eseguiti dall'Ufficio forestale nazionale (ONF) nell'ambito di accordi quinquennali con Île-de-France Mobilités. Sono complementari al lavoro già svolto nell'ambito della gestione forestale quotidiana dalla NFB.
Sono inoltre previste misure di accompagnamento :
- un rimboschimento forestale con una superficie di 6 ettari è finanziato da Île-de-France Mobilités all'interno della futura foresta di Maubuisson, nel dipartimento della Val d'Oise, a 1 km in linea d'aria dalla foresta di St-Germain;
- Dintorni della zona dei viaggiatori a Saint-Germain-en-Laye: è previsto anche il paesaggio.
Requisiti aggiuntivi: bordi a gradini
I bordi forestali saranno creati vicino alla fase 2 del tram T13 su due sezioni separate nella foresta: una a nord della foresta nazionale, l'altra a sud della foresta nazionale su entrambi i lati del tram T13 esteso.