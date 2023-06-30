Chi sta realizzando il progetto del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères? Qual è il ruolo di ciascuno?

Île-de-France Mobilités è responsabile della gestione del progetto per la parte urbana del tram T13 tra il sud di Poissy e Achères, nonché del coordinamento con gli altri proprietari del progetto, SNCF Réseau e SNCF Voyageurs. Finanzia inoltre il materiale rotabile e la gestione del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères. SNCF Réseau è l'amministrazione aggiudicatrice del tratto ferroviario tra Lisière-Pereire a Saint-Germain-en-Laye e il sud di Poissy, nonché delle strutture ingegneristiche che si interfacciano con la rete ferroviaria gestita: muri di rue Adrienne Bolland a Poissy, salto delle pecore che attraversa la linea Parigi – Le Havre, ponte ferroviario Achères-Ville RER. SNCF Voyageurs è responsabile della gestione del progetto per le operazioni relative alle dipendenze del demanio ferroviario pubblico, in particolare la costruzione, la manutenzione e l'officina del materiale rotabile. Lo Stato, la Regione Île-de-France e il Dipartimento degli Yvelines finanziano gli studi e i lavori del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères. Gli studi sono condotti in collaborazione con tutte le città e le comunità coinvolte.