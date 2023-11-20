Nuova lineaSaint-Cyr > Saint-Germain
Aggiornato il 2023 November 20
Dichiarazione di pubblica utilità
PDF
Opuscolo dell'inchiesta pubblica
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 1. Allegato A
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 2. Allegato B
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 3. Allegato C
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 4. Allegato D
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 5. Allegato E
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 6. Allegato F
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 6. Allegato F suite
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 7. Allegato G
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 8. Allegato H
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 9. Allegato I
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 9bis. Allegato J-1
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 9bis. Allegato J-2
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 9bis. Allegato J-3
Fascicolo di indagine di pubblica utilità - 9bis. Allegato J-4
Inchiesta pubblica pre-DUP
Sgombero del terreno: conclusioni e pareri
PLU: Conclusioni e pareri
Apertura di un'indagine preliminare sulle parcelle
Relazione della commissione d'inchiesta
Risposta alla relazione della commissione d'inchiesta