EstensionePorte d'Asnières > Porte Dauphine

Dal 2018, il tram T3b collega la Porte de Vincennes (Parigi 12) all'attuale capolinea "Porte d'Asnières" (Parigi 17). Il prolungamento fino a Porte Dauphine (Parigi 16) via Porte Maillot entrerà in servizio il 5 aprile 2024.

L'estensione a Porte Dauphine mira a servire meglio l'ovest di Parigi. Offre collegamenti con la metropolitana e la RER C e presto E a Porte Maillot.