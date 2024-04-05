EstensionePorte d'Asnières > Porte Dauphine

Dal 2018, il tram T3b collega la Porte de Vincennes (Parigi 12) all'attuale capolinea "Porte d'Asnières" (Parigi 17). Il prolungamento fino a Porte Dauphine (Parigi 16) via Porte Maillot entrerà in servizio il 5 aprile 2024.
L'estensione a Porte Dauphine mira a servire meglio l'ovest di Parigi. Offre collegamenti con la metropolitana e la RER C e presto E a Porte Maillot.
Immagine 1 di 3
Mappa
Figure chiave
7
Nuove stazioni
3,2km
Nuovi percorsi
15minuti
tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine
74 000
passeggeri attesi ogni giorno sull'intera linea
Calendario
- 2016Consultazione
- 2016-2017Studi preliminari
- 2017Diagramma a blocchi
- 2018Inchiesta pubblica / Progetto preliminare
- 2019-2020Studi di progetto
- 2020-2024Opere
- 5 aprile 2024Messa in servizio