Tram

EstensionePorte d'Asnières > Porte Dauphine

Dal 2018, il tram T3b collega la Porte de Vincennes (Parigi 12) all'attuale capolinea "Porte d'Asnières" (Parigi 17). Il prolungamento fino a Porte Dauphine (Parigi 16) via Porte Maillot entrerà in servizio il 5 aprile 2024.

L'estensione a Porte Dauphine mira a servire meglio l'ovest di Parigi. Offre collegamenti con la metropolitana e la RER C e presto E a Porte Maillot.

Immagine 1 di 3

Stato
Francia Relance
Unione europea
Regione Île-de-France
Città di Parigi
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

7

Nuove stazioni

3,2km

Nuovi percorsi

15minuti

tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine

74 000

passeggeri attesi ogni giorno sull'intera linea

Calendario

  1. 2016
    Consultazione
  2. 2016-2017
    Studi preliminari
  3. 2017
    Diagramma a blocchi
  4. 2018
    Inchiesta pubblica / Progetto preliminare
  5. 2019-2020
    Studi di progetto
  6. 2020-2024
    Opere
  7. 5 aprile 2024
    Messa in servizio