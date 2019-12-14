Tram

EstensioneGargan > Montfermeil

Dal 2006, il tram T4 collega Aulnay-sous-Bois (RER B) a Bondy (RER E). Dal 2019, la nuova filiale serve le città di Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. Da Bondy, un tram su due gira verso Montfermeil alla stazione Gargan. L'ultimo tratto, fino all'ospedale Montfermeil, è stato commissionato alla fine di agosto 2020. Il nuovo ramo del tram T4 partecipa all'apertura dei quartieri dell'altopiano di Clichy-Montfermeil e sarà in corrispondenza con la linea 16 della metropolitana quando aprirà entro il 2027.

Il prossimo passo di questo progetto sarà la costruzione del "bar nord" (anello nel centro della città di Montfermeil), attualmente in fase di studio.

Immagine 1 di 3

Stazione Maurice Audin © Raphaël Fournier

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
SNCF
Île-de-France Mobilités

Trama

Figure chiave

9

Nuove stazioni

6 minuti

tra ogni tram nelle ore di punta

6.5 km

Nuovi percorsi

30 min

tra Bondy e Montfermeil

Calendario

  1. 2009
    Consultazione con il garante
  2. 2009-2012
    Studi preliminari
  3. 2012
    Diagramma a blocchi
  4. 2013
    Inchiesta pubblica / Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2014
    Studi preliminari di progettazione
  6. 2015-2019
    Opere
  7. Dicembre 14, 2019
    Messa in servizio all'Arboreto
  8. Luglio 31, 2020
    Messa in servizio all'ospedale di Montfermeil