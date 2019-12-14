EstensioneGargan > Montfermeil

Dal 2006, il tram T4 collega Aulnay-sous-Bois (RER B) a Bondy (RER E). Dal 2019, la nuova filiale serve le città di Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. Da Bondy, un tram su due gira verso Montfermeil alla stazione Gargan. L'ultimo tratto, fino all'ospedale Montfermeil, è stato commissionato alla fine di agosto 2020. Il nuovo ramo del tram T4 partecipa all'apertura dei quartieri dell'altopiano di Clichy-Montfermeil e sarà in corrispondenza con la linea 16 della metropolitana quando aprirà entro il 2027.
Il prossimo passo di questo progetto sarà la costruzione del "bar nord" (anello nel centro della città di Montfermeil), attualmente in fase di studio.
Trama
Figure chiave
9
Nuove stazioni
6 minuti
tra ogni tram nelle ore di punta
6.5 km
Nuovi percorsi
30 min
tra Bondy e Montfermeil
Calendario
- 2009Consultazione con il garante
- 2009-2012Studi preliminari
- 2012Diagramma a blocchi
- 2013Inchiesta pubblica / Dichiarazione di pubblica utilità
- 2014Studi preliminari di progettazione
- 2015-2019Opere
- Dicembre 14, 2019Messa in servizio all'Arboreto
- Luglio 31, 2020Messa in servizio all'ospedale di Montfermeil