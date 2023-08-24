Asse strutturante

Una linea di trasporto che struttura lo spazio attraverso l'integrazione delle politiche di trasporto e pianificazione territoriale.

Consultazione preliminare

La consultazione preliminare è un momento di informazione e di scambio con il pubblico. Permette di presentare l'opportunità e le caratteristiche principali del progetto, ma anche di raccogliere le opinioni e le argomentazioni di tutti gli attori del territorio sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto.

La consultazione deve consentire di:

rispondere alle domande degli abitanti relative ai cambiamenti causati dal progetto,

Arricchire il progetto integrando le esigenze e le aspettative degli stakeholder del progetto per costruire una soluzione condivisa.

Questa fase si è conclusa con una valutazione approvata dal Consiglio di Île-de-France Mobilités, che riflette gli scambi e le opinioni espresse durante la fase di consultazione con il pubblico.

Sono stati condotti ulteriori studi e un progetto più specifico è stato presentato al pubblico durante l'inchiesta pubblica.

I risultati della consultazione e gli studi complementari hanno informato le scelte e le decisioni di Île-de-France Mobilités e dei suoi partner sul seguito da dare al progetto.

CPER

Contratto di Progetto Stato-Regione

Il Contratto di Progetto Stato-Regione (CPER) è un documento con il quale lo Stato e una Regione si impegnano alla programmazione pluriennale e al finanziamento di progetti importanti come la creazione di infrastrutture o il sostegno ai settori del futuro. I contratti di progetto Stato-Regione, della durata di sette anni, subentrano ai contratti di pianificazione creati dalla legge del 29 luglio 1982 sulla riforma della pianificazione. Il governo, attraverso il prefetto regionale, rappresentato dal suo segretario generale per gli affari regionali (SGAR), concorda con l'esecutivo della regione l'attuazione di progetti relativi alla pianificazione territoriale regionale e la quota di ciascun ente nel finanziamento. Altre autorità locali (consigli generali, comunità urbane, ecc.) possono aderire a un CPER a condizione che contribuiscano al finanziamento di progetti che le riguardano.

CPRD

Contratto speciale Regione-Dipartimento

Il Contratto Speciale Regione-Dipartimento è uno strumento di programmazione finanziaria, complementare al Contratto di Progetto Stato-Regione. Definisce gli impegni finanziari della regione Ile-de-France e dei suoi dipartimenti in termini di strutture pubbliche, pianificazione regionale, ecc. Contribuisce all'attuazione dello SDRIF.

DOCP

Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali

Il Dossier degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali è il supporto di Île-de-France Mobilités per la presentazione dei suoi progetti nella fase di studio preliminare. La sua approvazione da parte del Consiglio di Île-de-France Mobilités segna l'inizio della consultazione con i funzionari eletti e la popolazione.

DUP

Dichiarazione di pubblica utilità

Atto amministrativo che riconosce il carattere di "pubblica utilità"* ad un'operazione pianificata da o per conto di un soggetto pubblico, dopo aver ottenuto il parere della popolazione al termine di un'indagine di pubblica utilità. Questo atto è in particolare la condizione preliminare per un'espropriazione (nell'interesse pubblico) che sarebbe resa necessaria per la prosecuzione dell'operazione.

* Interesse generale in nome del quale lo Stato conferisce un vantaggio (riconoscimento di pubblica utilità) o impone una soggezione (servitù di pubblica utilità, espropriazione per motivi di pubblica utilità).

Inchiesta pubblica

L'ultima fase della consultazione pubblica, l'inchiesta pubblica mira a presentare il progetto e i suoi impatti sull'ambiente, nonché le misure che saranno adottate per limitarne gli effetti, consentendo al pubblico di esprimere la propria opinione sul progetto.

L'inchiesta è aperta con ordinanza del prefetto, che nomina un commissario d'inchiesta o una commissione d'inchiesta pubblica composta da più membri.

Al termine dell'indagine, il commissario inquirente redige una relazione, sulla base della quale formula un parere, che può essere favorevole, eventualmente con raccomandazioni e/o riserve o sfavorevole. Il prefetto potrà quindi emettere un'ordinanza che dichiara i lavori di pubblica utilità, che consentirà l'avvio delle operazioni.

Viene condotta un'inchiesta pubblica su studi più completi di quelli necessari per la consultazione.

Studi preliminari

Studi effettuati dai proprietari del progetto per la produzione del file di schema e per l'inchiesta pubblica.

Frequenza

Numero di persone che salgono sui treni: questa è la domanda di trasporto.

Grand Paris Express

200 km di linee automatiche, tanti quanti l'attuale metropolitana, e 68 stazioni: il Grand Paris Express è il più grande progetto urbano d'Europa!

Molto più di una rete di trasporti, apre nuovi orizzonti e offre molte opportunità. Con lui, la metropoli diventa più grande e più unita.

Le quattro nuove linee del Grand Paris Express (15, 16, 17 e 18), così come la linea 14 estesa a nord e sud, saranno collegate alla rete di trasporto esistente. Essenzialmente sotterranea, la nuova metropolitana attraverserà i territori della Grande Parigi per collegarli tra loro e alla capitale. Grazie ad esso, sarà più facile spostarsi da un punto all'altro dell'Île-de-France senza passare per Parigi, ma anche raggiungere più rapidamente il cuore della capitale dalla sua periferia.

Una nuova alternativa all'automobile, il Grand Paris Express ridurrà l'inquinamento, la congestione del traffico e contribuirà a creare una metropoli più rispettosa dell'ambiente.

Ora di punta mattutina

Periodo della giornata durante il quale le presenze sono più importanti e concentrate nel tempo. Sulla rete di Parigi, l'ora di punta del mattino è tra le 8:30 e le 9:30.

Pertanto, la capacità di una linea viene definita in relazione alle simulazioni del traffico dell'ora di punta mattutina.

Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités è l'unica autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France. Immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France.

Il suo obiettivo: migliorare la mobilità e il servizio fornito ai passeggeri pilotando questo progetto insieme ad altri attori.

Intermodalità

L'intermodalità si riferisce alla possibilità di passare facilmente da un modo di trasporto all'altro durante lo stesso distacco.

È anche un principio di organizzazione e articolazione dell'offerta di trasporto, volto a coordinare diversi sistemi modali attraverso una specifica gestione e disposizione delle interfacce tra le diverse reti.

Committente

Ruolo definito dalla legge del 12 luglio 1985 sulla gestione di progetti pubblici: "l'amministrazione aggiudicatrice di un progetto è la persona giuridica per la quale l'opera è costruita. […].

Spetta ad esso, dopo aver accertato la fattibilità e l'opportunità dell'operazione proposta, determinarne l'ubicazione, definirne il programma, stabilire la dotazione finanziaria prevista, assicurarne il finanziamento, scegliere il processo secondo il quale l'opera sarà realizzata e concludere, con gli appaltatori e gli appaltatori da lui scelti, i contratti per la realizzazione degli studi e l'esecuzione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice definisce nel programma gli obiettivi dell'operazione e le esigenze che essa deve soddisfare, nonché i vincoli e le esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, di integrazione nel paesaggio e di tutela dell'ambiente».

PDUIF

Piano di viaggio urbano dell'Île-de-France

Sviluppato da Île-de-France Mobilités nel 2011, il piano di mobilità urbana dell'Ile-de-France è un documento di pianificazione e programmazione che definisce gli obiettivi da raggiungere e le azioni da intraprendere per organizzare in modo sostenibile gli spostamenti dei residenti dell'Ile-de-France. Le misure previste dovrebbero consentire di organizzare il trasporto di persone e merci (trasporti pubblici, veicoli a due ruote, taxi, automobili, camion, treni, ecc.), nonché le politiche di parcheggio o di gestione stradale.

Inoltre, questo piano include anche questioni di pianificazione, che sono inseparabili dalle questioni dei trasporti. Sotto i vincoli della capacità di finanziamento, deve consentire di raggiungere un equilibrio sostenibile tra le esigenze di mobilità delle persone e delle merci, la protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia della qualità della vita.

Il PDUIF deve essere compatibile con il Master Plan della Regione Ile-de-France (SDRIF), la cui componente di trasporto consente di declinare operativamente, è opponibile al Territorial Coherence Scheme (SCoT) e al Piano Urbano Locale (PLU).

PMR

Persone con mobilità ridotta

Una persona è considerata PMR se temporaneamente o permanentemente può essere ostacolata nei suoi movimenti. Oltre alle persone disabili (motorie, visive, uditive), la parte della popolazione anziana che ha difficoltà a muoversi e le persone con passeggini sono considerate persone con mobilità ridotta.

Hub di trasporto

Luogo privilegiato di accesso a un'offerta di trasporto diversificata, nonché a tutte le altre componenti del servizio essenziali per la realizzazione del viaggio (vendita di biglietti, informazioni multimodali, ecc.).

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

RATP è uno degli operatori delle linee di trasporto pubblico nell'Ile-de-France, agisce nell'ambito del contratto di concessione di servizio pubblico firmato con Île-de-France Mobilités. Il principale vettore multimodale (RER, metropolitana, tram e autobus) al mondo, gestisce 14 linee della metropolitana, 2 linee RER (A e B), 3 linee di tram, una navetta automatica che collega Parigi all'aeroporto di Orly e più di 300 linee di autobus.

Trasferimento modale

Cambio di modalità di trasporto per passeggeri o merci, ad esempio dall'uso dell'automobile o dell'aereo all'uso del treno.

RER

Rete espressa regionale

La rete espressa regionale dell'Île-de-France, comunemente nota come RER, è una rete ferroviaria di trasporto pubblico che serve Parigi e i suoi sobborghi, parte della rete regionale chiamata Transilien. Composto da cinque linee (A, B, C, D ed E), ha 257 punti di fermata per 587 km di binari (di cui 76,5 km sotterranei, situati principalmente a Parigi intramurale) ed è utilizzato da 2,7 milioni di passeggeri al giorno.

L'intera rete è gestita con servizi frequenti e regolari. Si tratta di garantire un servizio nelle ore non di punta ogni dieci minuti o quarto d'ora in una zona di circa 15-20 chilometri e ogni venti minuti o mezz'ora in quella di circa 40-50 chilometri intorno a Parigi.

All'interno di Parigi intra muros, la RER viene utilizzata come rete espressa che offre molteplici collegamenti con la metropolitana.

Per ragioni storiche, parte della rete è gestita da RATP (A e B) mentre il resto fa parte della rete SNCF (C, D ed E).

Diagramma a blocchi

Il diagramma a principio definisce con precisione la consistenza di un'operazione di sviluppo, ne analizza gli effetti sia per la collettività che per la società operativa e deve giustificare la scelta della modalità di trasporto da utilizzare.

In questa fase, gli studi tecnici presentati nel fascicolo del diagramma sono più dettagliati di quelli contenuti nel DOCP.

Dopo l'approvazione da parte del Conseil d'Île-de-France Mobilités, il piano di principio consente al prefetto interessato di qualificare il progetto come "progetto di interesse generale", garantendone l'inclusione nei documenti di pianificazione urbana.

SDRIF

Master plan per la regione Ile-de-France

Il Master Plan per la regione Île-de-France è un documento di pianificazione territoriale che definisce una visione globale e a lungo termine del futuro della regione Île-de-France e dei suoi territori, in termini di pianificazione territoriale e sviluppi sociali, economici e ambientali.

Riveduto e adottato dal Consiglio regionale dell'Île-de-France nel settembre 2008, definisce biglietto una serie di ambizioni e mezzi per sviluppare una regione più dinamica e solidale, in tutte le sue dimensioni: alloggi, trasporti, sviluppo economico, conservazione dell'ambiente, creazione di grandi infrastrutture e strutture di importanza regionale.

Simulazione del traffico

Rappresentazione di un sistema di trasporto utilizzato in particolare per stimare le future esigenze di viaggio di un progetto di trasporto.

Tradizionalmente, la previsione del traffico viene effettuata utilizzando un modello a quattro stadi. Un individuo deve decidere il suo movimento in quattro domande: se fare il viaggio (generazione), dove andare (distribuzione), come muoversi (scelta della modalità) e quale percorso scegliere (assegnazione).

Velocità commerciale

Questa è la velocità media del traffico su una linea di trasmissione in una situazione di esercizio regolare (esclusi i test tecnici). Tiene conto della velocità massima, delle fermate e, se la modalità di trasporto pubblico non è sul proprio sito, degli ingorghi. Inoltre, non tiene conto dei tempi di imbarco.

BIA

Zona di sviluppo concertato

Procedura di pianificazione del diritto urbanistico francese, una ZAC è un settore in cui una comunità o un'istituzione pubblica decide di realizzare lo sviluppo e l'attrezzatura di terreni per la costruzione di abitazioni, negozi o poli di attività economica. Uno degli obiettivi principali è facilitare la consultazione tra le autorità pubbliche e i promotori privati. Si tratta quindi di uno strumento adatto agli interventi nei quartieri edificati (riqualificazione o riqualificazione urbana). Si tratta principalmente di una procedura per la produzione di terreni edificabili, ma ciò non esclude la sua attuazione nel contesto del rinnovamento urbano.