Avvisi pubblicati

EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Home
Scopri il progetto
Dialogo
Novità
Libreria multimediale
Avviso legale
Consigli ricevuti
Filtri
Pubblicato su 2023 May 22
Fortemente l'estensione del T8 e l'apertura dei territori di Seine Saint Denis.
Sarebbe auspicabile anche un aumento della velocità e delle frequenze del traffico
Pubblicato su 2023 May 15
Il tram T8 è molto atteso.
Per quanto riguarda la modifica del PLUi, ho alcune riflessioni da fare:
Una riduzione del 2% dei viaggi motorizzati in 10 anni
Una riduzione di solo il 2% in 10 anni sem