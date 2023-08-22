La consultazione continua dal 2022

Temi di consultazione continua

La fase di consultazione continua è una fase di dialogo con il territorio per affinare il progetto a monte dell'inchiesta pubblica e soddisfare al meglio le aspettative degli abitanti e dei futuri utenti. È condotto da Île-de-France Mobilités nell'ambito degli studi complementari sul progetto di estensione del tram T8. Questi nuovi studi portano la loro parte di sviluppi che Île-de-France Mobilités, nel suo approccio al dialogo con il pubblico, desidera presentare ai residenti locali, agli utenti, agli attori economici, alle associazioni...

Questa nuova fase di consultazione sarà quindi l'occasione per discutere gli sviluppi e perfezionare il progetto in vista dello sviluppo del piano di principio in previsione dell'inchiesta pubblica che si svolgerà nel 2023.

Il capolinea Rosa-Parks era già uno dei grandi temi della consultazione preliminare. Poiché le due varianti proposte in quel momento non erano del tutto soddisfacenti, Île-de-France Mobilités studiò altre tre varianti. Uno di questi posizionava il capolinea sul piazzale, parallelo alla fermata del tram T3b e di fronte all'ingresso nord della stazione Rosa-Parks della RER E. Avrebbe consentito collegamenti a piedi molto brevi, ma presentava rischi per la sicurezza dei pedoni, deteriorava notevolmente le condizioni operative del tram T8 e del tram T3b e generava un notevole inquinamento acustico nella strada Cesária Evora, molto affollata. È stato quindi abbandonato. Infine, verranno presentate due varianti:

uno su una parte della strada Macdonald Boulevard, di fronte all'ingresso del piazzale Rosa-Parks, consentendo collegamenti a livello con il tram T3b e la RER E e preservando gli alberi che costeggiano il viale;

l'altro su Gaston Tessier Street, di fronte all'ingresso sud della stazione RER E Rosa-Parks.

La consultazione in corso consentirà ai partecipanti di conoscere gli sviluppi e le nuove possibilità previste per l'integrazione di percorsi ciclabili lungo il percorso in complementarità con la RER V.

Anche l'inserimento del tram è stato ridisegnato su alcune parti del percorso per favorire la complementarietà con altri mezzi di trasporto e altri utenti dello spazio pubblico.

La consultazione continua è anche il momento per raccogliere le opinioni e le aspettative dei futuri utenti attraverso diversi meccanismi di partecipazione.

Come partecipare

Le diverse modalità di consultazione sono concepite e concepite per essere complementari e consentire di spazzare via non solo le questioni trasversali ma anche quelle locali. Gli incontri arriveranno molto presto!

Così, due passeggiate esplorative sono organizzate nella zona di Avenue d'Aubervilliers – Rosa Parks e nel quartiere Franc Moisin. Il primo permetterà di scoprire sul terreno l'inserimento del capolinea e quello del tram sull'avenue d'Aubervilliers e sullo Skanderbeg. Il secondo sarà un'opportunità per i partecipanti di conoscere le nuove componenti del progetto (stazione di Pressensé, trasferimento della stazione Casanova, abbattimento e compensazione degli alberi in rue du Court de Montfort). Queste due passeggiate saranno seguite da un momento in sala per raccogliere le opinioni dei partecipanti.

Un incontro locale permetterà all'IDFM di incontrare gli utenti e gli abitanti del quartiere del Fronte Popolare. Questi momenti di scambio sul campo saranno momenti privilegiati per informare e raccogliere le aspettative e le opinioni dei vari attori di questo settore.

Infine, un workshop online per gli attori economici consentirà loro di ascoltare le loro aspettative e rispondere a tutte le loro domande.

Le date degli incontri