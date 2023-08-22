Consultazione MECDU

A che punto è il progetto di estensione del tram T8?

La consultazione preliminare tenutasi nel 2019 ha dato ai residenti e agli stakeholder locali l'opportunità di discutere l'opportunità del progetto e di esprimere la propria opinione sugli scenari per l'inserimento del tram in città. Come continuazione di questo primo momento di scambio, una nuova consultazione chiamata "continua" ha avuto luogo nell'autunno del 2022 per condividere con il pubblico lo stato di avanzamento degli studi. Infine, la consultazione preliminare al MECDU, attualmente in corso, è aperta dal 24 aprile 2023 al 24 maggio 2023 compresi. Successivamente, il progetto sarà oggetto di un'indagine preliminare alla Dichiarazione di Pubblica Utilità.

Cos'è MECDU?

La compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) è una procedura che garantisce che un progetto di sviluppo sia preso in considerazione dai documenti di pianificazione urbana. Aiuta ad adattare e modificare questi documenti in modo che il progetto in questione sia fattibile.

Gli sviluppi relativi all'inserimento del tram T8 richiedono la compatibilità preventiva del Piano urbano intercomunale locale della Plaine Commune (PLUi) da cui sono associati i comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse.

Documenti di pianificazione per la pianificazione dell'uso del territorio

I documenti di pianificazione urbana sono composti principalmente da programmi, piani, diagrammi e mappe. Mirano a organizzare e pianificare lo sviluppo di uno o più territori intervenendo su diverse scale: comune, intercomunalità, agglomerato, dipartimento, ecc.

Tra questi documenti normativi, ci sono in particolare il piano di trasporto urbano dell'Ile-de-France (PDUIF), il piano di viaggio locale (PLD) o il piano urbano locale (PLU) che può essere a livello comunale o intercomunale (PLUi), ecc. Questi ultimi tendono a garantire l'equilibrio della pianificazione di un territorio mentre riflettono le ambizioni del suo sviluppo e la supervisione della sua urbanizzazione.

Gli obiettivi di questa consultazione

In applicazione del codice urbanistico, questa consultazione mira a:

Informare il pubblico sulla natura e lo stato di avanzamento del progetto;

Raccogliere pareri sulla compatibilità del PLUi di Plaine Commune e riferire ai partner gli elementi utili per l'adattamento dei documenti che sarebbero tenuti a condurre se necessario;

Preparare i prossimi passi del progetto, compresa la fase di inchiesta pubblica.

Lo scopo di questa consultazione è rispondere più specificamente alle direttive incluse nella legge ASAP del 7 dicembre 2020.

Questa consultazione normativa non ha quindi lo scopo di discutere l'opportunità del progetto di estensione del T8 nella misura in cui è già stato sottoposto a consultazione preliminare nel 2019, quindi a consultazione continua nel 2022.

La portata della consultazione

Questa consultazione preliminare sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) riguarda solo il Piano urbano intercomunale locale (PLUi) di Plaine Commune. Non riguarda quindi il PLU di Parigi, che non richiede alcuna compatibilità con il progetto.