La consultazione preliminare del 2019

La fase di consultazione preliminare si è svolta dal 9 settembre 2019 al 26 ottobre 2019. Le modalità della consultazione, definite con il garante e gli stakeholder, hanno incluso:

2 riunioni informative prima della consultazione;

3 incontri di prossimità in punti strategici del percorso;

1 visita in loco lungo il percorso;

2 laboratori partecipativi;

Un modulo cartaceo;

Un modulo online;

Avviso per posta.

Sono stati raccolti più di 450 pareri individuali o istituzionali. Diamo un'occhiata ai principali insegnamenti tratti dalla consultazione.

L'opportunità del progetto

Per la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, il prolungamento del tram T8 è stato percepito come un progetto utile e positivo, in particolare per migliorare il servizio di un territorio ancora oggi sottoservito.

Il percorso generale e le stazioni

Mentre il percorso è stato generalmente considerato giudizioso, le stazioni Pressensé e Rosa-Parks hanno concentrato domande e contributi.

Per la stazione di Pressensé, la stragrande maggioranza dei partecipanti si è opposta alle misure precauzionali e ha espresso il desiderio di costruire la stazione contemporaneamente al resto del percorso al fine di inviare un segnale a favore della parità di trattamento dei territori e dei quartieri attraversati dal progetto. Una richiesta alla quale Île-de-France Mobilités ha risposto positivamente.

Due varianti di capolinea a Rosa-Parks sono state presentate al pubblico. Poiché un gran numero di partecipanti ha ritenuto che nessuna delle varianti fosse soddisfacente, sono stati condotti ulteriori studi. Ora viene proposta una nuova alternativa.

Gli impatti del progetto

La consultazione ha permesso di comprendere meglio le aspettative e i timori dei partecipanti riguardo all'impatto del progetto di ampliamento sul suo ambiente. Sono stati discussi i seguenti argomenti:

Altre linee di trasmissione;

Traffico automobilistico e parcheggi;

Rigenerazione urbana;

Vegetazione;

Fastidi;

L'inserimento del tram.

Trovate i risultati della consultazione cliccando qui!