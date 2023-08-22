Il capolinea a Rosa Parks

Per il secondo, il tram era parcheggiato sul marciapiede sud di Macdonald Boulevard, il più vicino possibile all'attraversamento pedonale che fornisce l'accesso al piazzale nord di Rosa Parks, ma senza co-visibilità sul piazzale e con un impatto importante sulle fioriere e sugli alberi esistenti.

A seguito della consultazione, poiché nessuna delle due varianti è apparsa soddisfacente, sono stati effettuati ulteriori studi. Questi studi hanno cercato in particolare di ottimizzare i collegamenti e integrare meglio il capolinea nella città esistente.