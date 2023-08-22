Il capolinea a Rosa Parks
Il capolinea a Rosa-Parks: le varianti
Le alternative previste in consultazione preliminare
La consultazione preliminare aveva presentato e sottoposto al dibattito due varianti del capolinea di Rosa-Parks:
- Per il primo, il tram si è fermato al centro del ponte di rue d'Aubervilliers, in altezza rispetto al piazzale di Rosa Parks. Ciò ha comportato la gestione di un dislivello significativo per costruire collegamenti pedonali;
- Per il secondo, il tram era parcheggiato sul marciapiede sud di Macdonald Boulevard, il più vicino possibile all'attraversamento pedonale che fornisce l'accesso al piazzale nord di Rosa Parks, ma senza co-visibilità sul piazzale e con un impatto importante sulle fioriere e sugli alberi esistenti.
A seguito della consultazione, poiché nessuna delle due varianti è apparsa soddisfacente, sono stati effettuati ulteriori studi. Questi studi hanno cercato in particolare di ottimizzare i collegamenti e integrare meglio il capolinea nella città esistente.
Le nuove proposte di terminus
Sono state studiate quattro alternative. Dati gli svantaggi e i vantaggi di ciascuna opzione, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto prevedono ora di presentare due varianti del capolinea:
- uno su una parte della strada Macdonald Boulevard, di fronte all'ingresso del piazzale Rosa-Parks, consentendo collegamenti a livello con il tram T3b e la RER E e preservando gli alberi che costeggiano il viale;
- l'altro su Gaston Tessier Street, di fronte all'ingresso sud della stazione RER E Rosa-Parks.