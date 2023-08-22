Il tram T8 e l'ambiente

Riqualificare e rendere più verde lo spazio pubblico urbano

Gli sviluppi che accompagnano il futuro percorso rappresentano un'opportunità per realizzare ulteriori lavori sullo spazio pubblico (rivegetazione, impermeabilizzazione, allargamento dei marciapiedi, ammodernamento dell'arredo urbano, ecc.). La progettazione di questi sviluppi sarà oggetto di studi dettagliati a venire, con l'obiettivo di far emergere spazi urbani, più accoglienti per tutti.

Diversi studi dettagliati sul patrimonio arboreo esistente hanno identificato più di 800 alberi per valutarne la salute e il significato ecologico. L'obiettivo primario è evitare la rimozione degli alberi. Tuttavia, laddove ciò sia inevitabile ai fini del progetto, gli alberi saranno ripiantati nelle vicinanze per garantire un bilancio positivo, in conformità con le normative. Inoltre, il legno proveniente dal taglio degli alberi sarà riutilizzato il più possibile come parte del progetto.

A questo punto, e nonostante tutti gli sforzi di ottimizzazione, sono stati identificati 240 alberi che necessitano di essere rimossi. Il piano di rivegetazione prevede la piantumazione di circa 340 nuovi alberi lungo le strade interessate dal prolungamento della tramvia. Altri siti sono allo studio per completare questo sistema di compensazione con quasi 400 nuovi alberi il più vicino possibile al percorso. L'obiettivo finale è quello di contribuire ad ampliare la griglia arborea sul territorio per rafforzare il posto della natura in città.

Su tutto il percorso e per i siti ausiliari che ospiteranno nuove piantagioni biglietto la compensazione del progetto T8 Sud, è prevista la piantumazione di specie accuratamente selezionate per la loro capacità di abbellire il paesaggio nel corso delle stagioni, promuovere la biodiversità e garantire lo sviluppo degli alberi nel lungo periodo.