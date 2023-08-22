Il tram T8 e l'ambiente
Illustrazione della trasformazione di Porte d'Aubervilliers e Place Skanderbeg (intenzione di sviluppo non contrattuale)
Riqualificare e rendere più verde lo spazio pubblico urbano
Gli sviluppi che accompagnano il futuro percorso rappresentano un'opportunità per realizzare ulteriori lavori sullo spazio pubblico (rivegetazione, impermeabilizzazione, allargamento dei marciapiedi, ammodernamento dell'arredo urbano, ecc.). La progettazione di questi sviluppi sarà oggetto di studi dettagliati a venire, con l'obiettivo di far emergere spazi urbani, più accoglienti per tutti.
Diversi studi dettagliati sul patrimonio arboreo esistente hanno identificato più di 800 alberi per valutarne la salute e il significato ecologico. L'obiettivo primario è evitare la rimozione degli alberi. Tuttavia, laddove ciò sia inevitabile ai fini del progetto, gli alberi saranno ripiantati nelle vicinanze per garantire un bilancio positivo, in conformità con le normative. Inoltre, il legno proveniente dal taglio degli alberi sarà riutilizzato il più possibile come parte del progetto.
A questo punto, e nonostante tutti gli sforzi di ottimizzazione, sono stati identificati 240 alberi che necessitano di essere rimossi. Il piano di rivegetazione prevede la piantumazione di circa 340 nuovi alberi lungo le strade interessate dal prolungamento della tramvia. Altri siti sono allo studio per completare questo sistema di compensazione con quasi 400 nuovi alberi il più vicino possibile al percorso. L'obiettivo finale è quello di contribuire ad ampliare la griglia arborea sul territorio per rafforzare il posto della natura in città.
Su tutto il percorso e per i siti ausiliari che ospiteranno nuove piantagioni biglietto la compensazione del progetto T8 Sud, è prevista la piantumazione di specie accuratamente selezionate per la loro capacità di abbellire il paesaggio nel corso delle stagioni, promuovere la biodiversità e garantire lo sviluppo degli alberi nel lungo periodo.
Migliorare la gestione dell'ambiente urbano e adattarsi alle sfide del riscaldamento globale
Il progetto tiene conto dei requisiti di qualità ambientale e cerca di promuovere soluzioni di gestione urbana sostenibili e resilienti, sia per la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque o la gestione degli spazi verdi.
Per modulare il carattere urbano, denso e spesso molto "mineralizzato" del territorio, il progetto contribuirà ad aumentare le superfici semipermeabili lungo tutto il perimetro del progetto, a creare isole di freschezza rafforzando la vegetazione e applicando rivestimenti riflettenti su tutte le superfici che si prestano ad esso.
La gestione delle acque piovane e la lotta contro le inondazioni attraverso l'innalzamento delle acque sotterranee sono una delle principali sfide del progetto.
Sono possibili due tipi principali di gestione delle acque piovane: sono preferite soluzioni di gestione alternative che promuovano l'infiltrazione dell'acqua piovana attraverso la permeabilità del suolo e sviluppi che favoriscano l'infiltrazione e lo scarico delle acque piovane alle reti fognarie, tramite grondaie, griglie e scarichi, che è necessario in aggiunta al primo dispositivo in caso di forti piogge.
I futuri studi dettagliati riprenderanno tutti gli aspetti relativi alla gestione delle acque piovane (impermeabilizzazione, infiltrazione, stoccaggio e clipping, rischio di alluvione, ecc.) e il cliente incoraggerà la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione delle acque.
Le soluzioni tecniche selezionate saranno sottoposte alla polizia delle acque durante la fase di pre-progetto nell'ambito di una specifica autorizzazione ambientale ai sensi del biglietto della "legge sulle acque" applicabile a qualsiasi progetto che abbia un impatto sulle acque sotterranee, superficiali e acquatiche. Questo dossier consentirà di definire con precisione l'impatto del progetto sulle acque superficiali e sotterranee, nonché le misure specifiche da attuare.