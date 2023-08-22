Scopri di più sulla consultazione
Dal 9 settembre al 26 ottobre 2019, hai potuto partecipare alla consultazione sul progetto di estensione del tram T8!
Consultazione
Perché una consultazione?
L'estensione del tram T8 a sud di Saint-Denis Porte de Paris a Paris Rosa-Parks è un grande progetto per il territorio. Permette di migliorare la rete di trasporto pubblico, di sostenere lo sviluppo di modalità attive e di servire in modo efficiente le aree commerciali e abitative. L'arrivo di questa nuova modalità di trasporto cambierà quindi profondamente le dinamiche locali.
In questo contesto, la consultazione ha permesso di stabilire uno scambio con gli abitanti del territorio, gli utenti dei trasporti pubblici, le aziende e i loro dipendenti, le attrezzature e i loro utenti, le autorità locali ... e tutti coloro che sono interessati dal futuro prolungamento del tram 8.
Su cosa verteva la consultazione?
- L'arrivo del tram al capolinea di Parigi Rosa-Parks, con due varianti.
- L'individuazione di opinioni, aspettative, preoccupazioni e punti di vigilanza in relazione a questo progetto di ampliamento e ai suoi impatti sul territorio, in fase di costruzione e dopo la sua messa in servizio (sul traffico dolce e automobilistico, sui parcheggi, sull'accesso alle varie attrezzature e aziende, sull'ambiente urbano, ecc.).
Consultazione preventiva sotto l'egida di un garante
La consultazione preventiva è un meccanismo partecipativo il cui obiettivo è informare e raccogliere tutte le opinioni delle parti interessate e del pubblico in generale su un progetto, prima che venga presa la decisione.
Nell'ambito di una consultazione preliminare, il rinvio alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) o la nomina di un garante da parte dell'amministrazione aggiudicatrice è obbligatorio, secondo le circostanze definite dalla legge, in particolare dalle ordinanze del 2016. Il CNDP è un'autorità amministrativa indipendente il cui ruolo è quello di informare, dare loro voce e far sentire la propria voce. Ha nominato Fatima Ouassak come garante della consultazione preliminare del progetto di estensione del tram T8.
I garanti della consultazione sono neutrali, indipendenti e imparziali. Non danno mai un parere sul merito del progetto, ma facilitano il processo di consultazione. Rappresentano il CNDP e portano i suoi valori: trasparenza, neutralità, argomentazione ed equivalenza di trattamento.
Le missioni del garante sono le seguenti:
- garantire gli impegni assunti dalle parti interessate e in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice;
- informarsi e formulare suggerimenti sulle modalità di consultazione attuate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- osservare e analizzare l'andamento della consultazione per verificare che le modalità (scopo, durata, ecc.) siano rispettate da tutti;
- promuovere l'espressione dei partecipanti alla consultazione;
- assicurare un ruolo di ricorso al fine di rispondere alle richieste formulate dai partecipanti alla consultazione;
- partecipare ai momenti di scambio organizzati nell'ambito della consultazione.
La signora Ouassak elaborerà ora una relazione che valuta lo stato di avanzamento della consultazione e specifica le argomentazioni espresse e le risposte del cliente sulle questioni discusse. Questa valutazione sarà resa pubblica sul sito web della consultazione www.tram8.fr, nonché su quello del CNDP. Integra il rapporto di consultazione preliminare di Île-de-France Mobilités. Quest'ultimo fornirà anche risposte al bilancio del garante, se necessario.
Il garante può essere contattato da qualsiasi partecipante alla consultazione: [email protected]