Scopri di più sulla consultazione

La consultazione preventiva è un meccanismo partecipativo il cui obiettivo è informare e raccogliere tutte le opinioni delle parti interessate e del pubblico in generale su un progetto, prima che venga presa la decisione.

Nell'ambito di una consultazione preliminare, il rinvio alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) o la nomina di un garante da parte dell'amministrazione aggiudicatrice è obbligatorio, secondo le circostanze definite dalla legge, in particolare dalle ordinanze del 2016. Il CNDP è un'autorità amministrativa indipendente il cui ruolo è quello di informare, dare loro voce e far sentire la propria voce. Ha nominato Fatima Ouassak come garante della consultazione preliminare del progetto di estensione del tram T8.

I garanti della consultazione sono neutrali, indipendenti e imparziali. Non danno mai un parere sul merito del progetto, ma facilitano il processo di consultazione. Rappresentano il CNDP e portano i suoi valori: trasparenza, neutralità, argomentazione ed equivalenza di trattamento.

Le missioni del garante sono le seguenti:

garantire gli impegni assunti dalle parti interessate e in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice;

assunti dalle parti interessate e in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice; informarsi e formulare suggerimenti sulle modalità di consultazione attuate dall'amministrazione aggiudicatrice;

sulle modalità di consultazione attuate dall'amministrazione aggiudicatrice; osservare e analizzare l'andamento della consultazione per verificare che le modalità (scopo, durata, ecc.) siano rispettate da tutti;

l'andamento della consultazione per verificare che le modalità (scopo, durata, ecc.) siano rispettate da tutti; promuovere l'espressione dei partecipanti alla consultazione;

dei partecipanti alla consultazione; assicurare un ruolo di ricorso al fine di rispondere alle richieste formulate dai partecipanti alla consultazione;

al fine di rispondere alle richieste formulate dai partecipanti alla consultazione; partecipare ai momenti di scambio organizzati nell'ambito della consultazione.

La signora Ouassak elaborerà ora una relazione che valuta lo stato di avanzamento della consultazione e specifica le argomentazioni espresse e le risposte del cliente sulle questioni discusse. Questa valutazione sarà resa pubblica sul sito web della consultazione www.tram8.fr, nonché su quello del CNDP. Integra il rapporto di consultazione preliminare di Île-de-France Mobilités. Quest'ultimo fornirà anche risposte al bilancio del garante, se necessario.

Il garante può essere contattato da qualsiasi partecipante alla consultazione: [email protected]