Il settore Franc-Moisin - Bel Air
Le sfide del settore
- Valorizzare il patrimonio: il tram continuerà a costeggiare il centro storico di Saint-Denis, servirà il Parc de la Légion d'Honneur e attraverserà il nodo della Cour du Ru de Montfort tra i giardini di famiglia del Fort de l'Est e il canale. In questo settore, la questione della conservazione del patrimonio è quindi decisiva.
- Migliorare l'ambiente di vita: se il progetto richiede il taglio di circa 90 alberi in quest'area, 70 saranno ripiantati lungo il percorso per rafforzare o creare nuovi allineamenti e altre soluzioni sono allo studio per compensare gli impatti del progetto. Queste opportunità devono essere lavorate in consultazione con gli abitanti dei quartieri colpiti.
- Sostenere il dinamismo economico: l'arrivo della tramvia dovrebbe incoraggiare l'installazione di nuove attività nel settore e preservare il futuro delle attività economiche esistenti, in particolare quelle situate in via Danielle Casanova.
- Ricollegare e placare la città: la tramvia deve facilitare l'attraversamento dell'autostrada A1 in questo settore. L'inserimento della tramvia richiederà adeguamenti al piano del traffico, in particolare in relazione alla circolazione a senso unico di Avenue Jeanne d'Arc e parte di Avenue Leroy des Barres e alla creazione di un'area pedonale presso il Lycée Suger.
Vista pedonale di Avenue Paul Vaillant Couturier (intenzione di sviluppo non contrattuale)