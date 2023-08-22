Il settore La Plaine
Le sfide del settore
- Mitigare i tagli urbani: il tram deve facilitare l'attraversamento dell'autostrada A86, del Canal Saint Denis e dei binari ferroviari allo Stade de France. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo ponte sul Canal Saint-Denis e sotto la A86. Deve consentire la circolazione di biciclette, pedoni, autobus e veicoli pesanti e leggeri, su un percorso che serve convogli eccezionali mentre il tram attraverserà il canale nell'asse del ponte Pressensé esistente.
- Far coesistere tutte le forme di mobilità: a causa della natura molto stretta del chemin du Cornillon, dove solo il tram non sarà in grado di servire, e nel contesto della pedonalizzazione della rue des Fillettes, l'istituzione di piste ciclabili dissociate dal percorso del tram è essenziale per garantire la sicurezza e il comfort di ciclisti e pedoni. Così, tra lo Stade de France e Place du Front populaire, i ciclisti che attraversano l'area saranno incoraggiati a utilizzare i binari creati dal progetto su strade parallele, a ovest del percorso del tram. Questo approccio mira a incoraggiare la mobilità attiva limitando i conflitti tra utenti di modi diversi per evitare incidenti.
- Rafforzare la rivegetazione: come in altri settori, ridurre ulteriormente il numero di tagli di alberi sani è una sfida importante (quasi 80 alberi interessati). Il potenziale di piantagione nelle immediate vicinanze dell'impatto è piuttosto favorevole su questo settore con 130 nuovi alberi lungo il percorso. Ciò creerà isole di freschezza e ombreggia i nuovi spazi pedonali in questo spazio attualmente molto minerale.
- Preservare l'ambiente di vita: il tram si inserisce in strade strette che servono molte case e istituzioni educative (campus, scuole, scuole superiori). La qualità dell'integrazione urbana della tramvia e la riduzione dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni rappresentano quindi una questione particolarmente delicata per questo settore.
Attraversamento del Canal Saint-Denis (intenzione di sviluppo non contrattuale)