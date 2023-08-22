Il settore General Stores
Le sfide del settore
- Aprire il parco commerciale alla città: l'arrivo del tram rafforzerà i collegamenti tra questa zona commerciale e le aree residenziali ad essa adiacenti, in particolare il settore ZAC des Mines Fillettes - un'operazione di riqualificazione urbana guidata congiuntamente da Plaine Commune e dalla città di Parigi. Questi sviluppi garantiranno la continuità dei collegamenti di trasporto pubblico e individuale (piste ciclabili, percorsi pedonali) e offriranno al maggior numero possibile di persone l'accesso a luoghi di interesse come la grande foresta urbana sviluppata da ICADE all'interno del parco commerciale.
- Sostenere il dinamismo economico: il sito dei magazzini e dei magazzini generali è oggi un parco commerciale dinamico che ospita molti posti di lavoro. L'integrazione della tramvia è stata progettata in stretta consultazione con le aziende per tener conto dei loro vincoli operativi. Il coordinamento del cantiere è una questione particolarmente delicata in questo settore. Lo scaglionamento dei lavori del tram e le deviazioni terranno conto delle esigenze specifiche delle aziende (accesso, gamma di lavoro, ecc.) al fine di garantire la buona continuità delle attività.
Stazione Front Populaire (intenzione di sviluppo non contrattuale)