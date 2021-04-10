Nuova lineaParis > Orly-Ville

Il tram T9 collega la Porte de Choisy (Parigi 13) al centro della città di Orly (94).

Questa nuova linea rafforza l'offerta di trasporto nelle città di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi. Sostituisce la vecchia linea di autobus 183, che collegava Porte de Choisy e l'aeroporto di Orly e che, con oltre 56.000 passeggeri al giorno, stava raggiungendo i suoi limiti in termini di capacità.