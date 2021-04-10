Nuova lineaParis > Orly-Ville

Il tram T9 collega la Porte de Choisy (Parigi 13) al centro della città di Orly (94).
Questa nuova linea rafforza l'offerta di trasporto nelle città di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi. Sostituisce la vecchia linea di autobus 183, che collegava Porte de Choisy e l'aeroporto di Orly e che, con oltre 56.000 passeggeri al giorno, stava raggiungendo i suoi limiti in termini di capacità.
Trama
Figure chiave
Più di 70.000
Viaggiatori giornalieri
6
Comuni serviti
19
Stazioni
30 minuti
approssimativamente tra Porte de Choisy e Orly-Gaston Viens
Calendario
- 2012Consultazione
- 2013Diagramma a blocchi
- 2014Inchiesta pubblica
- 2015Dichiarazione di pubblica utilità / Progetto preliminare
- 2016Studi di progetto
- 2016-2018Lavori preparatori
- 2018-2021Lavori e collaudi
- 10 aprile 2021Messa in servizio