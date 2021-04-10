Tram

Nuova lineaParis > Orly-Ville

Il tram T9 collega la Porte de Choisy (Parigi 13) al centro della città di Orly (94).

Questa nuova linea rafforza l'offerta di trasporto nelle città di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi. Sostituisce la vecchia linea di autobus 183, che collegava Porte de Choisy e l'aeroporto di Orly e che, con oltre 56.000 passeggeri al giorno, stava raggiungendo i suoi limiti in termini di capacità.

Orly - Gaston Viens © CL Havet

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Città di Parigi
Île-de-France Mobilités

Trama

Figure chiave

Più di 70.000

Viaggiatori giornalieri

6

Comuni serviti

19

Stazioni

30 minuti

approssimativamente tra Porte de Choisy e Orly-Gaston Viens

Calendario

  1. 2012
    Consultazione
  2. 2013
    Diagramma a blocchi
  3. 2014
    Inchiesta pubblica
  4. 2015
    Dichiarazione di pubblica utilità / Progetto preliminare
  5. 2016
    Studi di progetto
  6. 2016-2018
    Lavori preparatori
  7. 2018-2021
    Lavori e collaudi
  8. 10 aprile 2021
    Messa in servizio