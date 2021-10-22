Resort moderni e confortevoli

Le attuali fermate della linea di autobus 4206 (ex 402) lasceranno il posto a stazioni Tzen 4 più spaziose e meglio attrezzate. Le piattaforme sono allungate per ospitare autobus di 24 metri. I viaggiatori aspettano comodamente il loro autobus grazie a panchine e pensiline. Saranno anche in grado di acquistare il loro biglietto di trasporto presso la stazione. Le stazioni saranno inoltre dotate di schermi informativi in tempo reale, nonché di telecamere a circuito chiuso.

Tzen 4 migliora anche l'accessibilità per tutti i viaggiatori, comprese le persone a mobilità ridotta (PRM):