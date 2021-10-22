Resort moderni e confortevoli
Tzen 4 - Stazione Marchais Guesdon a Evry-Courcouronnes (intenzioni di sviluppo)
Le attuali fermate della linea di autobus 4206 (ex 402) lasceranno il posto a stazioni Tzen 4 più spaziose e meglio attrezzate. Le piattaforme sono allungate per ospitare autobus di 24 metri. I viaggiatori aspettano comodamente il loro autobus grazie a panchine e pensiline. Saranno anche in grado di acquistare il loro biglietto di trasporto presso la stazione. Le stazioni saranno inoltre dotate di schermi informativi in tempo reale, nonché di telecamere a circuito chiuso.
Tzen 4 migliora anche l'accessibilità per tutti i viaggiatori, comprese le persone a mobilità ridotta (PRM):
- Le piattaforme sono rialzate allo stesso livello dell'autobus, per facilitare la salita/discesa degli utenti. Per facilitare l'accesso alle persone su sedia a rotelle, gli autobus saranno dotati di rampe.
- I dispositivi di annuncio acustico e visivo consentono di condividere le informazioni sui passeggeri con tutti.
- Le strisce di rilievo sono installate sul terreno e i motivi sono disegnati sulle finestre dei rifugi per aiutare le persone ipovedenti.