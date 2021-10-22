I tuoi passi

Qui troverete tutte le informazioni riguardanti:

L'istituzione della Commissione per la composizione amichevole (CRA) per i commercianti e i professionisti che si affacciano sul Tzen 4.

Il sistema informativo locale per segnalare le tue domande relative al lavoro

Informare i residenti professionali

Durante tutto il progetto, due agenti di sensibilizzazione sono presenti sul campo. Sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande sul progetto e accompagnarvi durante il lavoro. Non esitate a contattarli direttamente.



Compensazione dei residenti locali professionali

Île-de-France Mobilités desiderava istituire una procedura di composizione amichevole, gestita dalla Commissione per la composizione amichevole (CRA).

Questa commissione esamina le richieste di risarcimento presentate dai professionisti che si affacciano sul percorso del progetto Tzen 4.

Sono ammissibili i commercianti e gli artigiani iscritti al registro del commercio o del commercio, confinanti con il percorso e installati prima della data della dichiarazione di pubblica utilità del progetto, promulgata l'8 dicembre 2016. Per essere risarciti, i professionisti locali devono aver subito danni che sono la conseguenza diretta dei lavori infrastrutturali di Tzen 4.

Documenti per i commercianti