Un site propre pour une circulation fluide et régulière

Situato in Avenue de Lugo a Choisy-le-Roi, il Bus Operational Center (COB) è il centro nevralgico della linea. Riunisce tutte le funzioni essenziali per il suo funzionamento quotidiano: stoccaggio, lavaggio e ricarica notturna di autobus elettrici, officina di manutenzione per la manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica. Progettato per combinare prestazioni ambientali, qualità architettonica e comfort di lavoro, il COB è pienamente in linea con la trasformazione urbana del settore Lugo a Choisy-le-Roi.