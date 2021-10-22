Una linea di servizio di alto livello
Un site propre pour une circulation fluide et régulière
La Tzen 5 circolerà su una corsia dedicata, separata dal resto del traffico, per quasi tutto il suo percorso. Questa configurazione garantisce un ritmo regolare e tempi di percorrenza controllati, vicini al livello di servizio di un tram, con un autobus ogni 5 minuti nelle ore di punta. L'inserimento del sito pulito si adatta al contesto urbano attraversato e può essere disposto sia sul lato della carreggiata (lateralmente) che al centro della carreggiata (assiale). Occasionalmente, su alcuni settori vincolati o in cambiamento urbano, gli autobus Tzen 5 circoleranno nel traffico generale.
Priorità agli incroci: meno attese, più regolarità
Un sistema di priorità semaforica sarà implementato su tutti gli incroci attrezzati. I sensori rileveranno l'avvicinamento dell'autobus e attiveranno il passaggio al verde, riducendo i tempi di attesa e migliorando la regolarità del servizio. Grazie a questi dispositivi, il Tzen 5 offrirà una velocità media commerciale di 17 km/h, paragonabile a quella di un tram, per un viaggio da capolinea a capolinea in circa 33 minuti. Questo sistema, progettato per ottimizzare i cicli semaforici, limita anche i disturbi al traffico generale di altri veicoli.
Resort confortevoli, moderni e accessibili
Le 19 stazioni di Tzen 5 saranno progettate secondo elevati standard di comfort e accessibilità, ispirandosi alle stazioni del tram:
- Piattaforme rialzate per facilitare l'imbarco
- Pensiline per la protezione dalle intemperie
- Illuminazione migliorata per la sicurezza giorno e notte
- Informazioni ai passeggeri in tempo reale
- Totem alti 6 metri per una facile identificazione delle stazioni
- Distributori automatici di biglietti trasporto
L'accessibilità universale ha guidato la progettazione delle stazioni: segnaletica visibile, annunci sonori, rampe PMR, segnaletica orizzontale e contrasto visivo garantiscono un utilizzo semplice e inclusivo per tutti.
Materiale rotabile moderno e 100% elettrico
In conformità con gli impegni ambientali di Ile-de-France Mobilités, la linea sarà dotata di autobus elettrici al 100%. Per garantire la tempestiva messa in servizio, il Tzen 5 sarà operativo non appena aprirà con autobus elettrici da 18 metri. Alla fine, autobus biarticolati da 24 metri, più capacità, saranno gradualmente schierati sulla linea per supportare l'aumento del carico legato alla trasformazione dei quartieri serviti.
Il Bus Operations Center: il cuore pulsante della linea
Situato in Avenue de Lugo a Choisy-le-Roi, il Bus Operational Center (COB) è il centro nevralgico della linea. Riunisce tutte le funzioni essenziali per il suo funzionamento quotidiano: stoccaggio, lavaggio e ricarica notturna di autobus elettrici, officina di manutenzione per la manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica. Progettato per combinare prestazioni ambientali, qualità architettonica e comfort di lavoro, il COB è pienamente in linea con la trasformazione urbana del settore Lugo a Choisy-le-Roi.